Stixchesstraße: Arbeiten an Stromleitung

Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) führt ab dem 10. August bis voraussichtlich 28. August Arbeiten an der Stromleitung auf der Stixchesstraße in Höhe der Hausnummer 133 durch.

Dafür muss die Fahrbahn wechselseitig gesperrt werden. Deshalb wird die Stixchesstraße in Fahrtrichtung Gustav-Heinemann-Straße in Höhe der Straße Auf dem Stein für die Dauer der Baumaßnahme als Einbahnstraße ausgeschildert. Eine Umleitung von der Stixchesstraße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring über die Baltrumstraße – Norderneystraße – Auf dem Stein ist ausgeschildert.

Die Bushaltestelle „Baltrumstraße“ in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring entfällt. Eine Ersatzhaltestelle auf der Norderneystraße in Höhe der Hausnummer 27 wird eingerichtet.

A59: Verbindungssperrungen im Autobahnkreuz Leverkusen-West in beide Richtungen

Leverkusen: Am Mittwoch, 5. August, gibt es von 6 bis 18 Uhr Sperrungen auf der A59 im Autobahnkreuz Leverkusen-West: Auf der A59 von Leverkusen kommend ist im Autobahnkreuz Leverkusen-West keine direkte Überfahrt auf die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf möglich. Verkehrsteilnehmende werden von der Verteilerfahrbahn in Richtung Niehl per rotem Punkt umgeleitet.Eine Auffahrt vom Westring und der Rheinallee ist aber möglich. Auf der A59 von Düsseldorf kommend ist im Autobahnkreuz Leverkusen-West keine Weiterfahrt in Fahrtrichtung Leverkusen möglich. Die Umleitung führt per rotem Punkt von der Verteilerfahrbahn über die A1 und die A3 in Fahrtrichtung Köln/Frankfurt bis zur Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum. Die Autobahn GmbH Rheinland baut in diesem Zeitraum die Baustellen-Verkehrsführung um.

Sperrungen wegen Fernwärmearbeiten

Schlebusch: In den kommenden Wochen müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) beginnt mit Arbeiten an den Fernwärmeleitungen. Für die Bauarbeiten wird die Bahntunnel-Durchfahrt an der Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Schlebuschrath voraussichtlich für fünf Wochen vollständig gesperrt.

Zudem ist die Carlo-Mierendorff-Straße zwischen Alkenrather Straße und Brüder-Bonhoeffer-Straße ab dieser Woche ebenfalls nicht befahrbar. Die ausgeschilderte Umleitung nach Schlebuschrath und zum Sportplatz führt über die Alkenrather Straße, vorbei an der Orlen-Tankstelle und anschließend über den Feldweg. Die EVL bittet Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen und entschuldigt sich für die mit den Bauarbeiten verbundenen Behinderungen.

Hier könnte es zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Leverkusen, Leichlingen und Burscheid kommen.

2. Juli: Fahrbahn zwischen Germaniabad und Sonne abgesackt – Straße gesperrt

Leichlingen Weil an einem Kanalschacht die Fahrbahn etwa 20 Zentimeter tief abgesackt ist, hat die Straßenmeisterei Solingen am Donnerstag, 2. Juli, auf der L294 zwischen dem Kreisel Germaniabad und Sonne den rechten Fahrstreifen in Richtung Witzhelden gesperrt. Das soll so bleiben, bis der Schaden behoben ist, teilt der Landesbetrieb Straße, Regionalniederlassung Rhein-Berg, mit. (nip)

2. Juli: Baustelle an Berliner Straße wandert

Leverkusen Die Bauarbeiten an der Berliner Straße im Stadtteil Schlebusch schreiten voran. Deswegen muss die Verkehrsführung ab 2. Juli und erneut ab 20. Juli geändert werden.

Auf der Berliner Straße zwischen Höfer Weg und Tempelhofer Straße tauscht die Energieversorgung Leverkusen (EVL) Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Gas aus. Eine mobile Ampelanlage regelt den Verkehr im jetzigen Bauabschnitt. Ab dem 2. Juli wandert das Baufeld in Richtung Kreuzungsbereich Berliner Straße/Kandinskystraße. Die stationäre Ampelanlage an der Kreuzung wird durch eine mobile Ampelanlage ersetzt. Zusätzlich wird die Zufahrt von der Kandinskystraße auf die Berliner Straße nicht mehr möglich sein. Eine Umleitung wird über die Odenthaler Straße – Berliner Straße eingerichtet.

Die Bauarbeiten an der Berliner Straße im Stadtteil Schlebusch schreiten voran. Deswegen muss die Verkehrsführung ab 2. Juli und erneut ab 20. Juli geändert werden. Copyright: Stefanie Schmidt

Ab dem 20. Juli bis voraussichtlich 28. August wird der Kreuzungsbereich Berliner Straße/Kandinskystraße voll gesperrt. Eine Einfahrt von der Berliner Straße auf die Kandinskystraße wird dann ebenfalls nicht mehr möglich sein.

Da der Buslinien-Verkehr während dieser Vollsperrung ebenfalls nicht mehr die Kandinskystraße in beide Fahrtrichtungen befahren kann, ändert sich der Fahrplan der Wupsi. Informationen finden Fahrgäste in der Fahrplanauskunft und auf www.wupsi.de.

15. Juni bis Ende September: Kanalarbeiten in Burscheid

Burscheid Ab Montag, 15. Juni, beginnen im Bereich Griesberg in Burscheid Kanalsanierungsarbeiten. Dabei werden an verschiedenen Stellen Schlauchliner in den bestehenden Abwasserkanal eingebaut. Der Einzug erfolgt über die vorhandenen Schachtbauwerke in die jeweiligen Rohrabschnitte. Zusätzliche Straßen- oder Tiefbauarbeiten sind nicht erforderlich. Die Sanierungsmaßnahmen sind aufgrund einer vorab durchgeführten TV-Inspektion der Bestandskanalisation erforderlich. Durch die Arbeiten werde der Abtransport des Abwassers langfristig sichergestellt, schreiben die Technischen Werke Burscheid (TWB). Durchgeführt werden sie von der Firma Aarsleff. Mit Verkehrseinschränkungen ist am jeweiligen Einbauort zu rechnen. Das können vor allem Fahrbahnverengungen, Sperrungen sowie die Einrichtung temporärer Haltverbotszonen sein. Nach derzeitiger Planung sollen die Arbeiten bis Ende September 2026 abgeschlossen sein. (stes)