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Anmeldung an GrundschulenInfoveranstaltungen für Burscheider Eltern beginnen bald

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Mehrere Erstklässler wartenauf ihre Einschulung in eine Düsseldorfer Grundschule.

 Mehrere Erstklässler warten auf ihre Einschulung (Symbolfoto).

Copyright: picture alliance / dpa

Die Anmeldung für die Grundschule für das Schuljahr 2027/28 beginnt ab Ende September.

Für alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis einschließlich 30. September 2021 geboren sind, beginnt die Schule am 1.

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