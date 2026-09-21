Die Anmeldung für die Grundschule für das Schuljahr 2027/28 beginnt ab Ende September.
Anmeldung an GrundschulenInfoveranstaltungen für Burscheider Eltern beginnen bald
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Für alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis einschließlich 30. September 2021 geboren sind, beginnt die Schule am 1.
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