Burscheid Bunte Schlange am Wegesrand

Burscheid – Ein buntes Wesen schlängelt sich seit Donnerstag an der Balkantrasse und macht sich auf den Weg in Richtung Vitalbad. Das ist jedenfalls das Ziel, das Erzieherinnen und Kinder der Elterninitiative Rasselbande sich gesteckt haben. Vier Kinder in der Notbetreuung haben mit den Erzieherinnen und dem Kita-Hund zusammen Steine gesucht und dann bunt bemalt. Unter den Steinen liegt ein laminierter Brief, in dem auch andere Kinder dazu ermuntert werden, einen Stein zu malen und ihn an die vorhandene, bunte Schlange anzulegen. „Wir haben die Idee aus anderen Städten aufgegriffen und möchten die Burscheider Kinder dazu aufrufen, eine Steinschlange oder Steinstraße mit zu gestalten“, erklärt die Kita Rasselbande. Die ersten Steine der Schlange legten sie im Bereich des Kinder- und Jugendzentrums Megafon an den Wegesrand. „Wir wollen sehen, wie lang sie dann im Laufe der Zeit wird.“ Auch und gerade jetzt, wo wir nicht wirklich zusammen sein können. (JAN) Foto: Kita Rasselbande