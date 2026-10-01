Zum 14. Mal in 16 Jahren hatten die Ehrenamtlichen des „Megaphon Racing Center“ in Burscheid ein Carrera-Rennen organisiert. Zwei Teams treten dabei gegeneinander an. Das eine ist das „Racing Team 40+“, das sich einmal monatlich in Burscheid zum Training trifft. Ihre Gegner sind Jugendliche bis 18 Jahre, die bei Kindergeburtstagen durch ihr Können aufgefallen sind.

„Wenn ich Kindergeburtstage betreue und sehe, dass jemand sehr gut fährt, frag ich die Person, ob sie Lust hat, hier am Alt-gegen-Jung-Rennen teilzunehmen“, erzählt Lukas vom Dorp. Der 24-Jährige ist vor 15 Jahren selbst durch einen Kindergeburtstag auf die Anlage aufmerksam geworden und engagiert sich seitdem dort ehrenamtlich. „Es gibt hier in der Umgebung kaum öffentliche Carrera-Strecken in der Größe, deshalb ist das hier schon etwas Besonderes“, erzählt er.

Am Rennen nahmen elf Menschen teil, davon fünf „Junge“ und sechs „Alte“. Jeweils vier Leute können gleichzeitig fahren. In zwei Durchgängen werden je elf Rennen gefahren. Nach jedem Rennen wird so rotiert, dass jeder Teilnehmer mal auf jeder Spur gefahren ist. Im ersten Durchgang hatten die Fahrer vier Minuten Zeit. Wenn das Auto in der Kurve wegen zu hoher Geschwindigkeit rausgeflogen war, wurde dieses von den Teilnehmenden, die gerade nicht fuhren, schnell wieder auf die Spur gestellt.

Das ältere Team fährt konstanter

Im zweiten Durchgang verkürzte der Rennleiter die Renndauer auf drei Minuten und änderte die Regel so, dass ein Auto, das von der Spur abgekommen war, nicht wieder aufgestellt wurde, sodass derjenige Fahrer für den Rest des Rennens nicht weiterfahren durfte. Dies war besonders für die risikofreudigen Fahrer und Fahrerinnen eine Herausforderung. Gewonnen hatte das Team, das im Durchschnitt die meisten Runden gefahren ist.

Rennleiter Lukas vom Dorp (links) und Burscheids Bürgermeister Dirk Runge verliehen die Urkunden und den Pokal. Copyright: Lotta Hosenfeld

Die 15-jährige Mieke aus Langenfeld war auch zu ihrem Kindergeburtstag das erste Mal im „Megaphon Racing Center“. „Als ich meinen 14. Geburtstag feiern wollte, habe ich überlegt, was man mal Neues in der Gegend machen könnte, was noch nicht so viele kennen“, erzählt sie. So sei sie dann auf die Carrera-Strecke aufmerksam geworden. „Alle Geburtstagsgäste waren begeistert und dann habe ich direkt meinen 15. Geburtstag auch hier gefeiert“, sagt sie. Beim Geburtstag fragte Rennleiter Lukas vom Dorp dann Mieke und ihre Freundin Mia, ob sie Interesse hätten, am Rennen teilzunehmen, und sie sagten zu.

So richtig zufrieden sind Mia und Mieke aber nicht mit ihrer Leistung. „Als im zweiten Durchgang die Autos nicht wieder zurück aufgestellt wurden, wenn man aus der Kurve flog, sind wir zu schnell weitergefahren und mussten dann aussetzen, wenn wir von der Spur abgekommen sind. Die Alten haben es besser geschafft, konstant und vorsichtiger zu fahren“, sagt Mia.

Bürgermeister Runge verleiht Wanderpokal

Einen großen Teil des Carrera-Hobbys macht auch das Schrauben an den Autos aus. Einige der Teilnehmer haben zu Hause ihre eigenen Carrera-Autos, die sie modifizieren, um besser fahren zu können. Dabei wird sich untereinander geholfen. „Mir hat der Achim, der heute im Team der Alten fährt, viel gezeigt, was man an den Autos verbessern kann“, erzählt Felix. Felix ist 18 Jahre alt und nimmt zum vierten Mal am Rennen teil. „Ich bin heute sehr aufgeregt, weil es mein letztes Rennen ist und ich nächstes Jahr aufgrund meines Alters nicht mehr im Team der Jungen teilnehmen kann. Und das Team der Alten ist erst ab 40 Jahren“, sagt er.

Nach zwei Stunden Rennen und kurzer Pizzapause steht der Gewinner des Abends fest: Die Alten haben mit einer durchschnittlichen Rundenzahl von 131,5 die Jungen mit durchschnittlich 126 Runden besiegt. Felix ist enttäuscht, wird aber von der älteren Mannschaft mit den Worten „In 22 Jahren kannst du dann bei uns im Team anfangen“ getröstet.

Den Pokal sponsert und verleiht Burscheids Bürgermeister Dirk Runge, nachdem er selbst eine Runde Carrera fahren durfte. „Ich verleihe den Pokal zum fünften Mal, aber das selbst Fahren war eine Premiere“, sagt er. „Ich kenne das noch von früher als Kind, es macht einfach Spaß.“

Neben Kindergeburtstagen, Firmenevents oder Gruppenbuchungen können Carrera-Interessierte auch freitags ohne Anmeldung von 18 bis 22 Uhr im „Megaphon Racing Center“ vorbeischauen und mitfahren.