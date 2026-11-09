Die Landtagskandidatin ist erst seit vier Jahren in der Partei. Das ist allerdings kein großes Wunder, denn Lena Wünsch ist erst 21 Jahre alt. Seit einem Jahr sitzt sie für die Grünen im Kreistag. Jetzt versucht sie, für den Norden des Rheinisch-Bergischen Kreises in den nächsten Landtag zu kommen. Die Kürtenerin studiert Volkswirtschaftslehre. Deshalb richtet sich ihr besonderes Augenmerk auf ein Thema, das inzwischen praktisch sämtliche Kommunen umtreibt: die Finanzmisere. Die wegbrechenden Einnahmen bei stetig steigenden Ausgaben erschwerten jede Politik und „machen super ohnmächtig“, sagte Wünsche, als sie sich bei den Grünen in Burscheid vorstellte.

Auch dort gingen die Gewerbesteuereinnahmen massiv zurück, sagte die erfahrene Kommunalpolitikerin Sabine Wurmbach. Das letzte Plus im Haushalt erkläre sich aus Nachzahlungen, in der Tendenz sehe es düster aus: „Unsere größten Gewerbesteuerzahler sind Autozulieferer in amerikanischer Hand“, so Wurmbach mit Blick auf Adient und Tenneco. Aus ihrer Sicht gibt das keinen Anlass zu Optimismus. Die Haushaltskrisen – auch in Leichlingen sieht es düster aus – begreift Lena Wünsch als „verbindendes Thema“ im Nordkreis.

Fokus auf Förderung

Wo es um schwindende Einnahmen geht, gerät das Thema Landesförderung in den Blick. Frank Schmidt, Vorsitzender der Ratsfraktion, wünscht sich im Kreishaus einen Spezialisten für Förderprogramme. Hilfreich wäre aber auch, „weniger komplizierte Förderprogramme“ in Düsseldorf aufzulegen. Daran könnte Lena Wünsche arbeiten mit einem Landtagsmandat.

Sehr deutlich wurde am Donnerstagabend im Fraktionsbüro der Wunsch, mit der jungen Kandidatin auch bei jungen Wählern besser zu punkten. Im Moment „fischt da die AfD“, hat Schmidt beobachtet. Bei jungen Leuten „ist die Kriegsangst wieder da“ – aber die gedanklichen Konsequenzen daraus seien problematisch und spielten den Rechten in die Hände, so der Grünen-Fraktionschef: Viele lehnten die Wehrpflicht ab und bekämen dafür von der Rechtsaußenpartei Argumente. „Für uns war der Kalte Krieg präsent“, so Schmidt. Und damit die Bedrohung von außen.

Heute, antwortete Lena Wünsche, gebe es darüber kein Bewusstsein: „In der Schule wird wenig über die Nachkriegszeit gesprochen.“ Eine Lücke, in die man stoßen muss, fand Ute Hentschel. In der Johannes-Löh-Gesamtschule sollte auf jeden Fall eine Podiumsdiskussion vor der Landtagswahl veranstaltet werden.

Abseits von solchen bewährten Formaten baut Lena Wünsche gerade eine Social-Media-Strategie auf. Dieses Feld dürfe man auf keinen Fall weiterhin den Rechten überlassen, da sind sich an diesem Abend alle einig.