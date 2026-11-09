Dass es am Ende etwas ändern wird, glaubt niemand in der Fraktion. Trotzdem werden die Grünen gegen das Lidl-Projekt in Hilgen stimmen. Das hat Ute Hentschel am Mittwochabend auf der Parteiversammlung im Pastor-Löh-Haus mitgeteilt. „Wir werden sicher die einzigen sein“, so ihre Prognose. Das bedeutet: sechs Gegenstimmen, mehr nicht.

Im Prinzip habe man nichts gegen eine neue Mitte für Hilgen einzuwenden und auch nichts gegen einen Supermarkt. „Wir tragen den Plan grundsätzlich mit“, sagte Hentschel: „aber nicht die Ausführung.“ Mit Blick auf mehr als 80 ebenerdige Stellplätze an der heutigen Kreuzung der Kölner mit der Witzheldener Straße sagte sie: „Aus der Mitte von Hilgen wird ein großer Parkplatz.“

Das sei „eine wirklich schlechte Planung“ und überaus bedauerlich. „Man konnte da richtig was draus machen“, sagte sie mit Blick auf das großflächige Areal, das heute noch zum Teil vom Hotel Heyder eingenommen wird.

Die Lidl-Planung sieht eine großflächige Versiegelung von Flächen vor. Dazu kommt der verkehrstechnisch durchaus sinnvolle Plan, die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umzubauen. Allerdings braucht auch der sehr viel mehr Platz, was noch mehr Grün kostet. Das, so sieht es die Fraktion, könne man sich an dieser Stelle einfach nicht leisten: Das Zentrum von Hilgen ist im Aktionsplan der Stadtverwaltung als Hitze-Spot identifiziert worden.

Erschließung mangelhaft

Die Kritik der Anwohner an der Erschließung teilen die Grünen: Dass die Tiefgarage im Sockel des Baus, die Bewohnern und Betreuern der Wohnungen im ersten Stock und Gästen des Restaurants nebenan vorbehalten sein soll, über die Rosendelle erschlossen wird, sei nicht akzeptabel. Die Straße wird aller Voraussicht nach demnächst als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen, eine Umfrage dazu läuft. Auf dem früheren Thiel-Gelände siedeln seit einigen Jahren vor allem junge Familien. Aus dieser Nachbarschaft kommt bislang der schärfste Widerstand gegen das Lidl-Projekt. Es wurde zwar in Details nachgebessert, aber an den größten Kritikpunkten ist bisher nichts geschehen.

Für Ute Hentschel ist das eine vertane Chance. Lidl – und damit die Schwarz-Gruppe – habe ohne Zweifel das finanzielle Potenzial, in Hilgen ein Vorzeigeprojekt zu errichten und zu zeigen, dass ein Handelsunternehmen auch gute Stadtplanung betreiben kann. Würden die Pläne nicht mehr geändert, „wird man uns in drei Jahren fragen: Was habt Ihr denn da zugelassen?“