Burscheid Eine Skateranlage für Burscheid

Burscheid – Timo Wittke hat lange Briefe geschrieben. Aber auf Gehör stieß er mit seinem Wunsch einer Skateranlage für Burscheid oder Hilgen damit bislang noch nicht. Dann sprach er Ralph Liebig an, der in Burscheid als SPD-Bürgermeisterkandidat einiges bewegen will. Eine Skateranlage für die Jugendlichen, das leuchtete ihm ein. Gestern lud er zusammen mit Klaus Nierhoff von der SPD auf den Raiffeisenplatz in Hilgen, um die Pläne zu besprechen.

Vier Standorte sollen näher beleuchtet werden, darunter ein Bolzplatz in der Nähe des Raiffeisenplatzes und eine Grünfläche neben der Gesamtschule. „Wir brauchen nicht viel. Eine Startrampe, eine Box und eine Bank“, sagt Timo. Seine Freunde Jarnell Harb, Paul Schurat und Micha Frickenschmidt könnten sich ebenfalls vorstellen, die Idee voranzubringen. Zum Beispiel durch einen Aufruf in den sozialen Netzwerken. Aus Leverkusen kam schon positive Rückmeldung und Liebig ist sich sicher, dass sich Sponsoren finden ließen, wenn erst ein Platz feststeht, der möglichst so liegt, dass sich keine Anwohner gestört fühlen. Pflegen müssten die Jugendlichen das Gelände selbst. Und da sind sie zuversichtlich, denn ein ähnliches Modell funktioniere in Odenthal hervorragend. Dorthin fahren sie derzeit mit Bus oder Rad. Ein Standort in Burscheid oder Hilgen wäre aber weitaus besser.