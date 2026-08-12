Die Feuerwehr hatte Großalarm ausgelöst, nachdem am späten Sonntagabend, 2. August, im Waldgebiet zwischen Industriestraße und Irler Mühle ein Brand ausgebrochen war. Neben den Löschzügen Paffenlöh und Dierath waren auch die aus der Stadtmitte und Hilgen ausgerückt. Das war erforderlich angesichts der enormen Trockenheit und der Lage des Brandherds 200 Meter vom Waldrand entfernt.

Was aber nicht beabsichtigt war: ein externer Alarm, bei dem die Sirenen heulten. Ganz Burscheid wurde also am späten Sonntagabend aufgeschreckt. Ein Versehen, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus: „Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.“ Wenn die Feuerwehr – wie am 2. August geschehen – Verstärkung anfordert, geschieht das über digitale Meldeempfänger, also ohne Sirenen. Wenn letztere heulen, dient dies seit 2024 der Alarmierung der Bürgerinnen und Bürger.

Unabsichtliche Verunsicherung

Inzwischen sei der Fehler im Alarmierungssystem gefunden und behoben worden. „Die entsprechenden Einstellungen wurden korrigiert“, hieß es am Mittwoch. Stadt, Feuerwehr und die Kreisleitstelle arbeiteten daran, dass die Sirenen in Burscheid künftig nicht mehr ohne Anlass heulen. Dass am 2. August womöglich Bürgerinnen und Bürger verunsichert wurden, sei bedauerlich.

Denn ein Sirenenalarm sei grundsätzlich ein Hinweis auf eine Gefahr. Bürgerinnen und Bürger sollten dann Ruhe bewahren, das Radio einschalten und sich über offizielle Warn- und Informationskanäle informieren. Gemeint sind die Warn-Apps Nina und BIWAPP. „Den Anweisungen der Behörden sollte unbedingt Folge geleistet werden“, so der Hinweis aus dem Rathaus.