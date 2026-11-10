Der Hitzeaktionsplan, den die Stadt Burscheid erarbeitet hat, findet viel Beifall, auch bei den Grünen. Keinen Beifall findet, dass es aus Sicht der Stadtratsfraktion an der Umsetzung hapert. „Es gibt keine organisatorische Strategie dafür“, sagte jetzt Fraktionschef Frank Schmidt. Im Haushaltsplan der Stadt gebe es keine Posten, aus denen Veränderungen für einen besseren Klimaschutz bezahlt werden können.

Mit der Folge, dass konkret kaum etwas passiert. Ein Beispiel: Die Stadtverwaltung wolle sich bis 2029 Zeit lassen, die Temperaturverhältnisse an Schulen und in anderen öffentlichen Gebäuden in Hitzeperioden zu erfassen. Erst danach soll die Lage bewertet und dann Konsequenzen erarbeitet werden. Das Budget sei derzeit auf 57.000 Euro beschränkt, referierte Schmidt jetzt im Fraktionsbüro. Das bedeutet: Für Umbauten an Gebäuden ist kein Geld da, Folgekosten werden erst ermittelt, irgendwann nach 2029.

Pilotprojekte an den Hotspots

Aus Sicht der Grünen muss die Stadtverwaltung viel mehr Tempo machen. Burscheid brauche Pilotprojekte, natürlich an den bekannten Hotspots: also zum Beispiel an der Höhestraße in der Innenstadt oder im Zentrum von Hilgen.

Von Manfred Lindenau, dem Chef des BUND in Burscheid, kam Unterstützung: „Die Stadtverwaltung kennt ihren eigenen Hitzeaktionsplan nicht“, lautet seine Kritik. Deshalb würden auch noch immer kaum Konsequenzen aus der an sich sehr guten Datensammlung gezogen.

Kein Interesse an „Coole Schule “

Nach Beobachtung von Ute Hentschel müssen aber nicht nur im Rathaus dicke Bretter gebohrt werden, wenn es um Reaktionen auf die immer häufigeren und heftigeren sommerlichen Hitzewellen geht. Auch in den Schulen sieht sie bislang keine Reaktionen. Dabei wären manche Schulhöfe wahre Hitzeinseln, auf denen sich Kinder im Sommer kaum aufhalten können. Im Auge hat sie dabei vor allem die Pastor-Löh-Gesamtschule. Deren Leitung „interessiert sich nicht“ für dieses Problem.

Das findet Hentschel umso unverständlicher, als in Düsseldorf eigens ein Landesprogramm aufgelegt wurde: „coole Schule“. Das Land NRW will Schulhöfe entsiegeln, begrünen und beschatten, um den Hitzeschutz zu verbessern. Seit diesem Jahr gibt es dafür ein Budget von 50 Millionen Euro. Das soll für bis zu 1000 Schulhöfe reichen. Weitere 50 Millionen Euro sind für bis zu 1000 „coole Kitas“ vorgesehen.

Die Initiative ist keineswegs neu: Schon seit 2020 fördert das Umweltministerium die Entsiegelung und Begrünung von Schul- und Kitahöfen. Mit vier Förderprogrammen zur Klimaanpassung wurden bislang knapp 100 Anträge zur Schulhofumgestaltung bewilligt. Burscheid war da bislang außen vor. Aus Sicht der Grünen ist das unverständlich. Und sollte sich ändern.