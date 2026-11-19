Rund ein dreiviertel Jahr lang ging nichts in der Küche der Johannes-Löh-Schule. Wer die alte Einrichtung kennt, kann jetzt nur staunen: Vier Kochinseln sind locker in dem Raum verteilt, der außerdem sehr viel größer wirkt. „Krass, wie viel Platz plötzlich ist“, sagte Katja Henke, die stellvertretende Leiterin der Gesamtschule. Zu den Kochinseln mit Induktionsherd, Spüle und Unterschränken kommt ein Sideboard, das den Essbereich von der Küche trennt. Außerdeem zwei Räume, in denen großzügig Vorratshaltung betrieben werden kann. Weitere Wandschränke beherbergen Spülmaschine und weiteres nützliches Gerät.

Am Dienstagabend stattete der Schulausschuss dem inzwischen sehr hellen Raum einen Besuch ab. Der wird nicht nur größer, sondern ist auch sehr viel leiser. Die Akustikdecken machen den Unterschied.

Hauswirtschaft in fünften und neunten Klassen

Weil zwischen den Kochinseln viel Platz bleibt, haben Schülerinnen und Schüler ebenfalls viel Raum zur Entfaltung. Jeweils vier können an eine Kochinsel. Der Hauswirtschaftsunterricht wird entsprechend aufgeteilt. Die Jahrgangsstufen 5 und 9 haben das auf dem Stundenplan. Beide Stufen sind fünfzügig. Die Nachfrage ist also groß.

An der neuen Schulküche haben Stadt und Kirche einen Anteil. Die Stadt hat den Raum vorbereitet, weil ihr das Gebäude der Gesamtschule gehört. Die Ausstattung kommt von der Kirche. Sie wurde aus der Schulstiftung finanziert; die Evangelische Kirche im Rheinland ist finanziell nicht mehr auf Rosen gebettet, wie die Initiative zeigt, ab dem nächsten Schuljahr um Elternbeiträge zu werben.