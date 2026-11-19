Für die Politiker waren es keine guten Nachrichten, die Sascha Flüchter am Dienstagabend im Schulausschuss verkündete: Der Mann von der Evangelischen Landeskirche im Rheinland erläuterte nämlich das Beitragskonzept für die Johannes-Löh-Gesamtschule. Die wird von der Kirche getragen, und das kostet nach Angaben des Landeskirchenrats 6,3 Millionen Euro im Jahr: 5,6 Millionen Euro würden aus öffentlichen Mitteln refinanziert. Blieben 700.000 Euro, die aus der Kirchensteuer dazukommen. Das Problem: Deren Aufkommen „wird sich bald halbiert haben”, prognostizierte Flüchter.

Auf diese Erkenntnis habe sich die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland eingestellt und an vielen Stellen heftig gekürzt. Derzeit betrage das „strukturelle Defizit” in der Landeskirche rund 20 Prozent.

Insgesamt betreibt die Evangelische Kirche im Rheinland in ihrem Sprengel zehn Schulen: sieben Gymnasien und drei Gesamtschulen. Auch die mobile Zirkusschule gehört dazu. Ein Unikum, mit dem die Kirche dafür sorgt, dass die Kinder von Artisten regelmäßig beschult werden.

Im Schulsektor habe die Synode keine Kürzungen verfügt, berichtete der Dezernent. Aber die große Finanzlücke muss irgendwie geschlossen werden. Und das geht nur mit Beiträgen der Eltern.

„Sozial gerecht und solidarisch”

Die sollen auf freiwilliger Basis fließen; es soll „sozial gerecht zugehen und solidarisch”, betonte Flüchter in der Ausschusssitzung, die passenderweise in der Johannes-Löh-Schule abgehalten wurde. Wer einen Beitrag leistet, tut das anonym. Es gibt auch keine Vorgaben über die Höhe – aber „Orientierungswerte”: Sie liegen zwischen 30 und 210 Euro pro Monat und Kind. Wer mehrere Kinder auf der Burscheider Gesamtschule hat, kann von einem Nachlass profitieren. Und wer in der Evangelischen Kirche ist, mit einem 20-prozentigen Rabatt kalkulieren.

Abgewickelt werden sollen die Zahlungen über die kirchliche Schulstiftung, die 2006 gegründet wurde, damals noch zu einem anderen Zweck. Verwaltungskosten entstünden also nicht, unterstrich Flüchter: „100 Prozent der Elternbeiträge kommen in den Schulen an.”

120 Euro pro Kind und Monat werden gebraucht

Um die Finanzierungslücke in der Burscheider Schule zu schließen, müssten im Durchschnitt 120 Euro pro Monat und Schüler an Elternbeiträgen fließen. Ein beachtlicher Betrag. „Wenn ich mir was wünschen dürfte, würden wir das nicht machen”, betonte der Schuldezernent der Landeskirche. Aber Elternbeiträge zu erheben, „ist der Weg, der uns als Einziger geblieben ist”.

Eingeführt werden soll das Beitragssystem im kommenden Schuljahr. In ihrer Kalkulation geht die Kirche indes davon aus, dass Beiträge nur aus jeweils dem Jahrgang fließen, der neu an die Gesamtschule kommt. Somit vergehen neun Jahre, bis alle Jahrgänge mit dem Beitragswunsch konfrontiert sind.

Auch dem Landeskirchenrat ist klar, dass in Burscheid „die Uhren anders ticken”. Damit ist gemeint, dass nur hier die Kirche die einzige weiterführende Schule in der Stadt betreibt. Ein Sonderfall. Den Gedanken, die Burscheider Schule aus dem Beitragssystem zu nehmen, habe die Synode allerdings verworfen: „Die Alternative wäre gewesen, die Johannes-Löh-Gesamtschule aufzugeben.” Da war Flüchter ganz klar.

Katja Schauen (Grüne), die den Schulausschuss am Dienstag leitete, bereitet diese Alleinstellung Bauchschmerzen. 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler kommen aus Burscheid. Es werden also viele junge Leute und ihre Eltern sein, die sich mit dem Gedanken befassen müssen, faktisch Schulgeld zu bezahlen. Sie sind nicht dazu verpflichtet, aber der Druck ist natürlich da. Die einzige andere Möglichkeit: eine weiterführende Schule jenseits der Stadtgrenze zu besuchen.