Burscheid Live  Nostalgie hinter dem Schutzzaun

Das im Juni abgesagte Altstadtfest darf im August nachgeholt werden

Strenge Hygieneauflagen für die Besucher. Maximal 75 Personen sind zugelassen

Burscheid – Die historische Kirmes fand in Burscheid im vergangenen Jahr großen Anklang. Nun ist es den Veranstaltern des Vereins „Burscheid-Live“ gelungen, ein Hygienekonzept vorzulegen, so dass der „Nostalgische Altstadt-Freizeitpark“ nach einer Absage für den Juni auf dem Marktplatz am Samstag und Sonntag, 19. und 20. September, wieder stattfinden kann.

Historische Schiffsschaukel

Es gibt unter anderem eine historische Schiffsschaukel von 1920, ein altes Kinderkarussell und Buden mit Enten-Angeln, Pfeil- und Dosenwerfen.

Wie Uwe Graetke, Vorsitzender des Vereins „Burscheid-Live“ erklärt, wurden die Konzepte zur Einhaltung der Hygienevorgaben mit dem Kreisgesundheitsamt und der Stadt Burscheid abgestimmt. „Die Stadt als zuständige Genehmigungsbehörde sah eine Umzäunung des gesamten Geländes als erforderlich an, was nur für den Marktplatz realisiert werden kann“, so Graetke.

Nur 75 Personen zugelassen

Die Besucher dürfen sich längstens 90 Minuten auf der Kirmes aufhalten und mehr als 75 Personen dürfen es zur selben Zeit nicht sein.

Ebenfalls genehmigt sei die „Kultur-Altstadt“ am Samstag und Sonntag, 26. und 27. September, ebenfalls auf dem Marktplatz mit einem – gegenüber der ursprünglichen Planung – verkürzten Bühnen-Programm jeweils von 14 bis 19 Uhr. Den Besuchern werden feste Sitzplätze auf einer überdachten Zuschauertribüne und an Biertischen zugeteilt.

Da auch die Besucherzahl begrenzt sei, empfehle sich ein frühzeitige Anmeldung, so Graetke. Eingeladen sind Laura van den Elzen und Mark Hoffmann, der Sänger Massimo Musica, die Nachwuchssängerin Lucy Bröker, das Tanzcorps „Urbacher Räuber“, die Ballettschule „Modern Movement“, „Pilates & Dance by Silvia“ und „Diwan El Shark“.

Buntes Bühnenprogramm

Premiere in Burscheid feiert die in Großbritannien geborene Sängerin Stefanie Black, die an den Castingshows „Das Supertalent“, „Deutschland sucht den Superstar“ und „X-Faktor“ teilnahm. Neu sind die Sängerin Celina, die Coverband „La Stella“ und die Colonia Akademie für Musik & Tanz.

