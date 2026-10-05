Der Herbst ist da, und damit auch die Zeit für Baumpflege. In dieser Woche werden an der Balkantrasse Beschäftigte der Technischen Werke Burscheid arbeiten. Der TWB-Trupp werde „Gefahrenbäume beseitigen und Totholz entfernen“. Währenddessen könne es zu kurzfristigen Behinderungen auf der Radtrasse kommen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

In der kommenden Woche, Montag und Dienstag, 12. und 13. Oktober, nimmt sich der Bauhof dann den Sportplatzweg in Hilgen vor, und zwar den Bereich, über den der Raiffeisenplatz und die Sportanlage angefahren werden, heißt es. Die Straße müsse abschnittweise gesperrt werden. Deshalb könne Zufahrt oder das Verlassen einzelner Grundstücke phasenweise eingeschränkt sein. Das gelte allerdings nicht überall, so die Mitteilung.

Die Arbeiten an der Balkantrasse und am Sportplatzweg sind Ergebnis regelmäßiger Kontrollen. „Sind Bäume oder größere Gehölze abgestorben oder drohen, Äste oder gerade ganze Bäume abzustürzen, ist eine Fällung unvermeidbar“, heißt es aus dem Rathaus. Die Arbeiten werden normalerweise vor der Vogelschutzzeit erledigt, die am 1. März beginnt und am 30. September endet. Ausnahmen gebe es jedoch im Notfall, wenn morsche Bäume oder tote Äste die Verkehrssicherheit gefährden, so die Mitteilung. (tk)