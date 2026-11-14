Die Abfallentsorgung dürfte nächstes Jahr teurer werden. Der Bergische Abfallwirtschaftsverband hat am Donnerstagabend seine Kalkulation in Burscheid vorgelegt und der politisch besetzte Beirat die neue Gebührenstruktur durchgewinkt. Jetzt muss noch der Stadtrat zustimmen. Kritik gab es allerdings vom Bündnis für Burscheid (BfB). Ulrich Hanke hatte andere Vorstellungen von der Kalkulation: Würde der Bav etwas weniger vorsichtig rechnen, müsste die Grundgebühr pro Einwohner nicht um 2,42 Euro auf die ausgewiesenen 44,15 Euro steigen, sondern nur um 2,12 Euro. Die Zahlen aus den vergangenen Jahren gäben das durchaus her, so Hanke. Der Unterschied sei zwar nicht riesig, aber „wer den Pfennig nicht ehrt ...“ Vor allem aber zeige man damit Sensibilität gegenüber den Bürgern, die ja derzeit unter zahlreichen Belastungen litten.

Mehrheitsfähig war das allerdings am Donnerstagabend im Burscheider Rathaus nicht. Aber Bav-Geschäftsführerin Monika Lichtinghagen-Wirths stellte in Aussicht, die Zahlen im kommenden Jahr noch einmal zu überprüfen. Im Moment gebe es zu viele Unsicherheiten; der bergische Entsorger ist von verschiedenen Seiten unter Kostendruck. Zudem hätten die Einnahmen die Ausgaben zuletzt nur um rund 20.000 Euro überschritten, so die Geschäftsführerin. Christdemokrat Falk Wollschlaeger schlug sich auf die Seite der Bav-Chefin: „In die Unterdeckung zu gehen, da weigere ich mich.”

Gnadenfrist bei der CO₂-Bepreisung

Immerhin: Die – so nannte es Christoph Rösgen, der Leiter der Abfallwirtschaft beim Bav – „Bestrafung“ der Entsorger im CO₂-Handel wurde noch einmal aufgeschoben: Eigentlich hätte auch der Bav die Zertifikate, die er für den durch die Müllverbrennung entstehenden Klimagas-Ausstoß kaufen muss, nächstes Jahr an der Strombörse kaufen müssen. Derzeit kostet so ein Kompensationsschein für eine Tonne Kohlendioxid noch um die 65 Euro. An der europäischen Börse könnten daraus leicht mehr als 100 Euro werden, so Rösgen. Damit wird sich der Bav Stand heute erst im Jahr 2028 auseinandersetzen müssen.

Längst zur Wirklichkeit geworden sind allerdings die extrem gestiegenen Kraftstoffpreise. Über alles gerechnet habe es im Lauf des Jahres eine Steigerung um rund 30 Prozent gegeben. In den Gesamtkosten für die Abfallentsorgung bleibe ein Plus von gut elf Prozent, so Rösgen: Dort machen die Treibstoffkosten rund ein Viertel aus. Weitere zehn Prozent sind Fahrzeug- und 35 Prozent Personalkosten.

Insgesamt 4,5 Prozent mehr

Das alles macht sich in den Abfallgebühren mit einer Steigerung von 4,5 Prozent bemerkbar. Der Musterhaushalt mit drei Personen, 80-Liter-Tonnen für Restmüll und Bioabfälle sowie einer 240 Liter großen Papiertonne muss 15,26 Euro im Jahr mehr bezahlen: Denn neben der Personengebühr, die von 41,73 auf 44,15 Euro steigen soll, wird die 80-Liter-Tonne 6,40 Euro teurer und kostet damit künftig 146,40. Der Preis der 80-Liter-Biotonne verändert sich um 1,60 auf 48,80 Euro, der Preis für die Papiertonne bleibt gleich: 26,40 Euro für 240 Liter.

Weitere Gebühren: Die 50-Liter-Restmülltonne kostet künftig nicht mehr 87,50, sondern 91,50 Euro. Die 120-Liter-Tonne nicht mehr 210, sondern 219,60 Euro. Die 240-Liter-Tonne statt 420 dann 439,20 Euro. Der 1100-Liter-Container nicht mehr 1.925, sondern 2.013 Euro. Bei den Bio-Tonnen sieht es so aus: Für die 120-Liter-Tonne werden nicht mehr 70,80, sondern 73,20 Euro fällig. Für die 240-Liter-Tonne nicht mehr 141,60, sondern 146,40 Euro.