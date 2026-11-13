Der Kran, der da am 17. August siebeneinhalb Tonnen Last aufs Dach der Johannes-Löh-Schule hievte, kam den Spezialisten sehr gelegen. 290 Solarmodule schleppt man nicht gerne durchs Treppenhaus, auch nicht in den Sommerferien. Die wurden genutzt, um rund ein Viertel des Schuldachs mit Photovoltaik auszustatten: Auf 645 Quadratmetern liegen jetzt Paneele, jedes kann im besten Fall 510 Watt Strom aus Sonne machen.

Seit September ist die Solaranlage am Netz, am Donnerstag wurde sie offiziell eingeweiht; in der Aula der Gesamtschule herrschte gute Stimmung – und Neugier: Schülerinnen und Schüler aus Erdkunde- und Sozialwissenschaftskursen stellten Fragen, nachdem Ron Woydowski die Eckpunkte der Anlage erklärt hatte. Er kommt von der Bürger-Energiegenossenschaft für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Die Stadt Burscheid ist seit Ende 2024 Mitglied. Der Plan war von vornherein, die Dienste der Genossenschaft zu nutzen und bei Solartechnik weiterzukommen. Das am besten in großen Schritten.

Die Umsetzung war „total unkompliziert“

Das Solardach für die größte Schule in Burscheid ist so ein großer Schritt. Der wegen der Verhältnisse ein bisschen kompliziert zu gehen war: Die Gebäude gehören der Stadt, Träger der Gesamtschule ist die Evangelische Landeskirche. Dort habe man am Ende allerdings offene Türen eingerannt, berichtete Bürgermeister Dirk Runge. Warum, sagte Kirchenvertreterin Daniela Tibbe: „Die Evangelische Kirche im Rheinland will bis 2035 klimaneutral sein.“ Da kommt so ein Solar-Projekt natürlich wie gerufen.

Die eigentliche Ausführung war dann „total unkompliziert“. Das ist nicht nur die Einschätzung des Bürgermeisters. Das legt auch die Zeittafel nahe, die Ron Woydowski, Techniker in der Energie-Genossenschaft dann zeigte: Am 12. August stand der Treppenturm, um das Dach ein letztes Mal technisch zu untersuchen. Am 17. August wurde angeliefert, am 19. August war die Montage abgeschlossen, also 290 Module verdrahtet. Der Wechselrichter auf dem Dach, der den Strom netzfähig macht, war am 27. August angeschlossen.

Sie alle freuen sich auf Solarpaneele auf dem Schuldach: Daniela Tibbe vom Schulträger, Katja Henke aus der Schulleitung, Anne Sprinz, Ron Woydowski, Uwe Grede, Stefan Häusler aus der Energie-Genossenschaft, Britta Röhrig, Christian Metten und Bürgermeister Dirk Runge (von links) Copyright: Thomas Käding

Obwohl die Anlage mit einer Nennleistung von 148 Kilowatt Peak ziemlich groß ist, wird sie im Durchschnitt nur knapp die Hälfte des Stromverbrauchs der Gesamtschule decken können: Die Betreiber rechnen mit einer Leistung von gut 125.000 Kilowattstunden im Jahr, die Schule braucht rund 270.000 Kilowattstunden. Weil der Verbrauch ganz überwiegend tagsüber anfällt und insgesamt rund 80 Prozent im Gebäude bleiben, haben die Konstrukteure auf einen Stromspeicher verzichtet. So etwas ist immer noch vergleichsweise teuer, zudem ist bei der Speichertechnik mit viel Fortschritt zu rechnen: Das könnte die Preise senken, die Leistung verbessern oder beides.

Die errechnete Leistung des Solardachs spart im Jahr 85,7 Tonnen Kohlendioxid ein. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Dazu kommt durchaus ein finanzieller Aspekt: Der Strom kostet ungefähr 20 Prozent weniger als beim Versorger Belkaw, sagt Britta Röhrig von der Genossenschaft. Und das, obwohl große Verbraucher durchaus günstige Preise bei den Versorgern bekommen.

Ron Woydowski erklärt die technischen Daten der Anlage auf dem Dach. Copyright: Thomas Käding

Dass Solarstrom eine volatile Angelegenheit ist, wurde am Donnerstag auch klar. Zwar hatte sich die Sonne durch den Dunst gekämpft, aber die Leistung der Anlage betrug nur 30 Kilowattstunden. Sobald wie möglich soll man im Gebäude die aktuelle Leistung ablesen können, sagte Katja Henke, die stellvertretende Schulleiterin. Das macht den Umweltschutzaspekt erfahrbarer.

Mit Blick auf die nicht im Detail bezifferten Investitionskosten spricht Christian Metten aus der Energiegenossenschaft von „zwölf bis 13 Jahren“, nach denen sich die Anlage bezahlt gemacht hat. 20 Jahre soll sie mindestens halten. Also lohnt es sich auch betriebswirtschaftlich, aus Sonnenenergie Strom zu machen.

Wie man demnächst kalkulieren kann, muss sich noch herausstellen: Wenn für überschüssigen, also ins Netz eingespeisten Strom kein garantierter Preis mehr bezahlt wird, ist das für die Erzeuger von erneuerbaren Energien ein gehöriger Schlag ins Kontor. Ende des Monats will die Bürger-Energiegenossenschaft Bergisch Gladbach in einer Klausurtagung verschiedene Szenarien durchspielen. Dass die Genossen die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche initiierten Verschlechterungen nicht gut finden, versteht sich von selbst.

In seinem Tatendrang will sich der Vorstand der Energie-Genossenschaft allerdings nicht bremsen lassen: Die Anlage auf der Johannes-Löh-Gesamtschule ist die siebte seit Gründung vor dreieinhalb Jahren. Vorstand Christian Metten nennt sie am Donnerstag „Burscheid I“.