Burscheid – Des Widerspenstigen Zähmung erlebten die Wiever, als sie Bürgermeister Stefan Caplan den Rathausschlüssel in einem ellenlangen Gedicht abtrotzen mussten. Der Bürgermeister, der gerade erklärt hatte, dass er wieder für das Amt kandidiert, schien in dieser Session besonders kampfbereit. Als die jecken Wiever erklärten, sie wollten ein Praktikum beim „King of Rock ’n’ Roll“ machen, gab sich das Stadtoberhaupt geschlagen und rückte den Schlüssel heraus. Das Motto: „Let’s rock’ n roll – ganz Burscheid ist heute raderdoll“.

„Elvis lebt“, erklärte Michael Wehner, der Vorsitzende der Burscheider Schützen, die wieder ihr Schützenheim für den Rathaussturm rausgeputzt hatten. Und er musst es ja wissen, schließlich war er der Mann mit der Tolle und auch wenn es manches Double im Saal gab, wirkte er am überzeugendsten. Besuch gab es von den Traumtänzern aus Blecher und Bergstasse. Trainerin Andrea Münzer über nahm mit DJ Mimo die Moderation und das jecke Publikum erlebt ein Tanz-Feuerwerk nach dem anderen. Die Minis, die Teenies und die jungen Erwachsenen zeigten in akrobatischen Gardetänzen, dass sie montags beim Training eine Menge lernen.

Pink Ladies und Frösche

In Burscheid wurde gefeiert! Copyright: Britta Berg

Offenbar hatte sich der Tanzeinsatz rumgesprochen, denn auf einmal drängten immer mehr Jecke in den Saal. Da tummelten sich Pink Ladies, neben Fröschen, Franzosen und Damen mit Donut-Hüten und Lollies als Ohrringen. Eine Gewitterwolke mit blitzendem Hut zog durch den Saal und Stefan Caplan trug einen Anzug mit Lautsprecher-Motiven. Stolz zeigte sich der Bürgermeister, dass er auch bei seinem Kostüm einen Sinn fürs Sparen hat. „Die Schuhe kosteten nur 9,99 Euro.“ Rot, mit Schuppen erinnerten sie an zwei Karpfen. Kleopatra tat gleich in der Gruppe auf und statt Eselsmilch gab es Kölsch. Die Burscheider Schützen als Hausherren sorgten auch für die Bewirtung und das Kreativ-Team hatte für die Wanddekoration gesorgt, die passend zum Motto mit E-Gitarre und Saxophon ganz rockig daherkam.

Bereits zum 14. Mal durfte die Stadtverwaltung im Schützenheim an der Hauptstraße ihren Rathaussturm feiern. Die Schützen wiederum machten schon einmal für ihren Tanz in den Mai Werbung, aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit. Die Traumtänzer luden zum Rosenmontagszug nach Blecher ein und auch für ihr Tanzkorps machten sie Werbung. Wer am Montagstraining interessiert sei, könne sich beim Verein melden.