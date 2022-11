Burscheid Schüler malen Bewohner

Wilma Uerdingen wurde porträtiert – und erinnert sich an die nette Begegnung mit den Schülern.

Burscheid – Die Geschichte der Porträtmalerei reicht zurück bis in die Antike. Die Dichterin Sappho, eine der wichtigsten Lyrikerinnen des Klassischen Altertums (verstorben 570 vor Christus) ist in alten Darstellungen zu sehen. Doch viele Bilder aus der Zeit dürften gar nicht mehr vorhanden sein, sind verschollen oder zerstört. Im Mittelalter wiederum zählten niederländischen Maler wie Jan van Eyck oder Rogier van der Weyden zu den Meistern der Porträtmalerei. Zu ihrer Zeit wurde die neue Technik der Ölmalerei erfunden und führte zu natürlichen und lebensechten Darstellung.

Burscheider Gesamtschule

In Zeiten der Selfies ist das Malen und Zeichnen mitunter etwas ins Hintertreffen geraten. Doch Christa Engstenberg-Mannes, engagierte Kunstlehrerin an der Burscheider Gesamtschule, hat mit den Realschülern der letzten zehnten Jahrgangsstufe im vergangenen Jahr Porträts gemalt. Unter dem Motto „Realschüler malen Burscheider Senioren“ gingen sie in das Evangelische Altenzentrum und porträtierten einige der Bewohner.

Wilma Uerdingen zählt zu ihnen und erinnert sich an die nette Begegnung mit den Schülern. Nachdem die Bilder zuerst in der Bücherei ausgestellt wurden, wurden sie anschließend auch im Altenzentrum selbst aufgehangen.

Die Burscheider Schüler zeigen dort zudem Selbstporträts oder Bilder, die der Kunst Frida Kahlo nachempfunden sind. Berühmt sind unter anderen ihr „Selbstbildnis mit Dornenhalskette und Kolibri“ von 1940, das Frida Kahlo in Reaktion auf ihre Scheidung malte.

Sie erforschte darin zwei Seiten ihrer selbst.