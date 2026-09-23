Die Ausschreibung ist raus und läuft noch bis zum 7. Oktober. Schneller als gedacht war die Förderung für den endgültigen Umbau der Sportanlage Im Hagen neben der Johannes-Löh-Gesamtschule da. Und schnell soll es jetzt auch weitergehen: Noch im November könne mit den Arbeiten begonnen werden, schätzt Bonaventura Chopra aus dem Fachbereich Sport im Burscheider Rathaus.

Im zweiten Bauabschnitt wird die Asphaltfläche aufgebrochen, die direkt unterhalb der Schule liegt. Dort sollen eine 70-Meter-Kunststofflaufbahn und eine Weitsprunggrube gebaut werden. Daneben kommt laut Plan eine Spiel- und Aufenthaltsfläche mit Sitzbänken auf einer wassergebundenen Decke. Dort ist auch Platz für weitere Bäume. Zum Programm gehört auch die Sanierung des vorderen Kleinspielfelds. Der Platz dahinter wurde schon erneuert, als die Skateranlage gebaut wurde.

Burscheid muss nur etwas mehr als die Hälfte bezahlen

Ende Juni hatte die Bezirksregierung angekündigt, dass 250.000 Euro aus einem Fördertopf des Landes nach Burscheid überwiesen werden. Aus dem städtischen Haushalt müssen weitere 315.000 Euro kommen. Mit einer Viertelmillion Euro war schon die Skateranlage auf dem Gelände gefördert worden. Sie wurde im Juni 2025 eröffnet, und auch da waren die Bauzeiten nicht lang: ziemlich genau fünf Monate.

Soweit der Zeitplan auch diesmal aufgeht, könnte die Anlage Im Hagen Anfang April nächstes Jahr komplett fertig sein. Das wäre nach dem Ende der Osterferien.