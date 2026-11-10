Der Übergang ist vollzogen. Auch aus dem Trägerverein des Kulturforums Burscheid hat sich Renate Bergfelder-Weiss nun zurückgezogen. Statt ihrer steht jetzt Carl Henry Wilke den beiden anderen Vorstandsmitgliedern Klaus Perthel und Dirk Runge zur Seite.

Der Wechsel war schon im Sommer vorbereitet und vom Stadtrat beschlossen worden. Auch Wilke ist Mitarbeiter der Burscheider Stadtverwaltung. Seit 2023 arbeitet er im Amt für Ratsangelegenheiten, Kommunikation und Kultur. Seinen Schwerpunkt sieht er in der organisatorischen Begleitung der Vorstandsarbeit. Wilke bereitet Beratungsunterlagen vor, stimmt die Tagesordnung ab, hält Entscheidungen fest und verfolgt, welche Aufgaben daraus entstehen.

Für den Betrieb des vor knapp einem Jahr eingeweihten Kulturforums in Burscheid sind neben dem Vorstand Kulturmanagerin Joanna Kischka und Hausmeister Werner Pohlig zwei weitere Personen verantwortlich: Amy Staus verantwortet seit vorigen Juni die Finanzen, Buchhaltung und steuerlichen Angelegenheiten des Vereins. Elvin Kaliszewski ist ebenfalls seit Juni unter anderem für das Management der Veranstaltungen zuständig.

Aus dem Vorstand des Trägervereins gab es Lob und Dank für die Arbeit von Renate Bergfelder-Weiss, der lang gedienten Kulturverantwortlichen im Burscheider Rathaus. Sie hatte noch nach ihrem Ruhestand im Trägerverein mitgearbeitet und so den Betrieb des Kulturforums angeschoben. Im Verein wisse man ihre Unterstützung und Verlässlichkeit sehr zu schätzen, hieß es am Montag. (tk)