Burscheider Altstadtfest Schlagerparty vor leeren Reihen

Burscheid – Auch Schlagerklänge ertönten am Samstag und Sonntag bei der „Kultur-Altstadt“ auf dem Burscheider Marktplatz. Das Fest fand an beiden Tagen von 14 bis 19 Uhr unter Corona-Auflagen statt. Der Verein Burscheid-Live hatte geladen und die Zuschauer kamen, wenn auch in nicht besonders großer Anzahl – was wohl auch dem launischen bergischen Wetter zu verdanken war, das am Wochenende den Herbst einläutete.

Auf der Bühne tummelten sich an beiden Tagen zahlreiche, teilweise aus dem TV bekannte Sänger wie Laura van den Elzen und Mark Hoffmann, aber auch heimische Tanzgruppen nahmen teil. Am Samstagabend sorgte die Coverband La Stella für italienische Klänge auf dem Burscheider Pflaster trotz Mund-Nasenschutz und Abstand für gute Stimmung bei den Teilnehmenden. (BB)