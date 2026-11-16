„Es ging zu Herzen“, beschreibt eine Besucherin ihre Erfahrung nach dem Chorkonzert am Samstagabend in der evangelischen Kirche in Burscheid. Die Chorgemeinschaft und Kantorei Burscheid hatte gemeinsam mit dem Deutschen Radio Kammerorchester, vier Gesangssolisten und der international gefragten Cellistin Joanna Sachryn Werke von Bach, Bruch und Saint-Saëns präsentiert.

Das Ensemble eröffnet das Konzert mit Bachs evangelischer Kantate „Wachet! betet! betet! wachet!“, die traditionell am Ende des Kirchenjahres gespielt wird. Zu Beginn steigern sich die Läufe der Streicher, bis sich der Chor in voller Stimmgewalt mit dem Aufruf „Wachet, betet, seid bereit, glaubt, erschrecket“ an das Publikum wendet. Darauf folgt ein Wechsel aus Rezitativen und Arien, die die Solisten Birte Hopstein (Sopran), Christine Hoffmann (Alt), Bohyeon Mun (Tenor) und Thomas Busch (Bass) vortragen. Gemeinsam eröffnen die Musikerinnen und Musiker den Zuhörern so ein Spannungsfeld zwischen Angst und Zuversicht am Ende des irdischen Lebens.

Demgegenüber nähert sich das Abschlussstück, Camille Saint-Saëns „Messe de Requiem“, dem Thema Tod und Ewigkeit aus katholischer Perspektive. Das Requiem orientiert sich an dem traditionellen, lateinischen Aufbau einer Totenmesse. Während Bach den Fokus auf Wachsamkeit legt, stellt Saint-Saëns die Bitte um Gottes Erbarmen und Vergebung in das Zentrum seines Werkes. Dabei stellen die Musikerinnen und Musiker vor allem die Klangkontraste heraus, die sich zwischen voller Besetzung und reduzierten Passagen, in denen nur Akkorde der Orgel oder kurze Einwürfe von Chor oder Solisten zu hören sind, bewegen.

Die beiden Werke, die Dirigentin Silke Hamburger passend zum Ende des Kirchenjahres ausgesucht hatte, verbindet sie mit dem Stück „Kol Nidrei“ von Max Bruch. „Das ist ein jüdisches Versöhnungsgebet, und das war mir gerade in der aktuellen Zeit besonders wichtig. Manchmal ist es einfach der Heilige Geist, der eingibt, welche Stücke es werden“, sagt sie nachdenklich zur Wahl des Programms. Musikalisch steht Joanna Sachryn am Violoncello im Zentrum dieses Stücks.

Die Professorin für Violoncello an der Yehudi Menuhin School Qingdao in China spielte bereits mit europäischen Spitzenorchestern, unter anderem The Philharmonia Orchestra London, den Münchener Philharmonikern und The Chamber Orchestra Of Europe. An diesem Samstagabend breitete sich der zarte Klang ihres Cellos vom Altarraum aus klar und beinahe schwebend in der Burscheider Kirche aus. Mal klangen ihre Töne tief und getragen, mal kletterten sie immer höher, bis sich auch der letzte Ton langsam dem Gehör der Zuhörenden entzog.

Das Fazit des Publikums am Ende des anderthalbstündigen Konzerts lautet: Rührung und Begeisterung. „Die Musikauswahl war noch nie so wundervoll wie heute“, sagt eine Besucherin. Und auch Silke Hamburger ist rundum zufrieden: „Ich liebe meinen Chor, ich liebe mein Orchester, es ist einfach dieses Miteinander, was das Musizieren so stimmig werden lässt, und dann kommt noch ein Funken mehr dazu, bei dem man nicht weiß, wo er herkommt, und dann entsteht so etwas“, schwärmt sie. „Und Joanna ist natürlich ein Geschenk. So ein Cello hört man hier eben nur einmal im Jahr.“

Seit rund 25 Jahren gibt das Ensemble bereits regelmäßig gemeinsame Konzerte in Burscheid. „Das vereinfacht natürlich vieles: Blickkontakt reicht in der Regel schon, und das ist auch gut so, denn wir haben für so ein Konzert nur eine Probe, weil die Musiker aus ganz Deutschland kommen“, so Hamburger. Für das nächste Jahr steht dann noch einmal Bach auf dem Programm – das Ensemble wird dann das Weihnachtsoratorium präsentieren.