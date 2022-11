Burscheider Umweltwoche Zum Start am 8. Mai ein Familienfest

Burscheid – Zum 24. Mal werden vom 8. bis 13. Mai die Burscheider Umweltwoche und die Rheinisch-Bergischen Umwelttage ausgerichtet. Zum Auftakt am Sonntag, 8. Mai, lockt das Familien- und Umweltfest mit Bühnenprogramm von 11 bis 19.30 Uhr an die Kirchenkurve in der Burscheider Innenstadt.



Um 11 und um 14 Uhr zeigt die Jugendfeuerwehr Schauübungen am alten Busbahnhof und auf die Wiese beim Jugendzentrum Megafon an der Montanusstraße 15 lädt von 11 bis 18 Uhr ein Flohmarkt für Kinder und Jugendliche. Sollte das Wetter nicht mitspielen, geht es ins Gebäude, wo gleichzeitig zu einem Tag der offenen Tür stattfindet. Wer mittrödeln möchte, kann einfach vorbeikommen, Stände dürfen ab 9 Uhr aufgebaut werden. Zudem kann beim verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt geshoppt werden.

Der Umweltmarkt am Freitag, 13. Mai, richtet sich mit vielen Informations- und Aktionsständen ab 9 Uhr speziell an Kinder und Jugendliche. Das Bühnenprogramm wird überwiegend von den Kindergärten mit ihren Auftritten gestaltet, die Umweltwochenpatin, Fußball-Freestylerin Nina Windmüller, zeigt auf der Bühne in der Kirchenkurve ihr Können am Ball und wird auch gegen 12.15 Uhr die Preise des Mal- und Bastelwettbewerbs der Kindertagesstätten verleihen.



Die Arbeiten der Kinder zum Thema „Wald“ sind im Anschluss bis zum 3. Juni in der Stadtbücherei zu sehen. Ein weiterer Höhepunkt ist um 15 Uhr die Aufführung des Theaterstücks „Das Apfelkomplott“ des Kölner Theater For Future (TFF), das Artenschutz und Artenvielfalt thematisiert.

Achtsamkeit in Sachen Umwelt

Veranstalter der Umweltwoche sind die Belkaw GmbH, der Bergische Abfallwirtschaftsverband, der Rheinisch-Bergische Kreis, die Stadt Burscheid und die Stadtwerke Burscheid. Der achtsame Umgang mit unserer Natur und der Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit stehen im Vordergrund. Dabei sind Kindertagesstätten und Schulen Hauptakteure, die an den rund 60 Einzelaktionen des Umweltwochenprogramms beteiligen.

Weitere Informationen zur Umweltwoche kann man auf der städtischen Homepage sowie in öffentlich ausliegenden Flyern nachlesen. (dre)

http://www.burscheid.de