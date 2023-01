Burscheiderin als Bufdi in der Bücherei „Ich will der Stadt etwas zurückgeben“

Burscheid – Ortrud Schmid unterstützt im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes das Team der Burscheider Bücherei. Die 59-Jährige bringt Erfahrungen in der Leseförderung an den Grundschulen mit und zieht Bilanz zum eingeschränkten Betrieb während der Pandemie. „Mich beeindruckt, dass die Kinder damit recht gelassen umgehen sowie die Geduld, Ruhe und Kreativität, die die Lehrerinnen und Lehrer aufbringen, in der Pandemie-Schule die Qualität zu sichern“, sagt Schmid.

Dabei sei externe Unterstützung und Entlastung hilfreich, auch um auf den individuellen Bedarf eines Kindes einzugehen. In der Schule sei weitaus mehr als Flexibilität gefragt – gefühlt änderten sich fast täglich die Regeln. Durch die unterschiedlichen Unterrichtsformen sei viel Organisation erforderlich, um den Lernerfolg sicherzustellen.

Bürgermeister Stefan Caplan machte sich nun beim Besuch der Bücherei ein Bild. Er und das Team um Büchereileiterin Yulia Farbischewski und Ortrud Schmid haben jetzt nur noch einen Wunsch: „Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und irgendwann mit stabilen Lockerungen leben werden. Wir alle freuen uns darauf, wenn dann in die Bücherei wieder mehr Leben einkehrt – auch durch Veranstaltungen für Jung und Alt“.

Ortrud Schmid ergänzt: „Bei meiner Arbeit in der Schule freue ich mich, dass Konzept, bestehend aus den Schwerpunkten individuelle Förderung, kooperatives Lernen und Methodenvielfalt kennenzulernen.“ Im Team der Bücherei sei sie herzlich aufgenommen worden. Sie sei begeistert über die Vielseitigkeit der Medien und die Aktualität in der Bücherei.

Seit 19 Jahren in Burscheid

Doch der Umgang mit der Pandemie, wie zum Beispiel die kontaktlose Ausleihe, erfordere es, immer wieder Lösungen zu finden, um den Kunden ihr gewohntes Bücherei-Vergnügen möglichst zu erhalten.

Ortrud Schmid lebt bereits seit 19 Jahren in Burscheid, hat aber immer in anderen Städten gearbeitet. Durch Vollzeitjob, Fahrzeiten und viele Geschäftsreisen hat sie Burscheid nie wirklich kennengelernt. „Ich fühle mich hier sehr wohl – daher die bewusste Entscheidung für Burscheid, um der Stadt, in der ich lebe, etwas zurückzugeben. Das breite Aufgabenspektrum, das in der Stellenausschreibung aufgezeigt wurde, und das schöne Gebäude in der Innenstadt haben mich sehr angesprochen.“

Ortrud Schmid liest sehr gerne, arbeitet gerne mit Menschen zusammen und hat Freude an der Arbeit mit Kindern. All diese Vorlieben kann sie jetzt in ihrer neuen Aufgabe als Bufdi in der Stadtbücherei einbringen. Gleichzeitig habe sie der Wunsch geleitet, hier in ihrer Wohnstadt heimischer zu werden, und da biete sich der Freiwilligendienst in der Stadtbücherei geradezu an, die Stadt besser kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und ein Netzwerk aufzubauen. Die Stadt Burscheid hat weitere Bufdi-Stellen anzubieten.