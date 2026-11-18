15, fast 16 Jahre alt ist Marlen als ihr Eberhard Wichmann in einem Tanzcasino auffällt. „Der kann so gut tanzen! Mit dem möchte ich auch mal tanzen“, sagt sie zu ihrer Freundin. Endlich gibt er eines Abends ein Handzeichen in ihre Richtung, als sie zu ihm hinüberkommt, sagt Eberhard Wichmann allerdings: „Ich meinte dich gar nicht, aber wo du schon mal hier bist.“

Mehr als 60 Jahre später erinnert er sich an diesen Abend und an den ersten Eindruck von seiner heutigen Ehefrau mit den Worten: „Sie war hübsch, sie war immer hübsch und ist es heute noch.“ In diesem jungen Alter dachten das Paar noch nicht an eine feste Beziehung, aber von da an trafen sie sich regelmäßig und verliebten sich. „Mein Vater fand das damals nicht so toll. Er hatte eine Autowerkstatt und wollte einen Schlosser als Schwiegersohn, deswegen haben wir uns dann heimlich getroffen“, erzählt Marlen Wichmann. Dass beide zusammen alt werden möchten, hätten sie schon in den ersten Monaten gemerkt, sagen sie. „Ich habe mich von Anfang an nur noch für sie interessiert“, berichtet Eberhard Wichmann.

Marlen und Eberhard Wichmann am Tag ihrer Hochzeit. Copyright: Violetta Gniß

Mit der Einwilligung ihrer Mutter konnte das Paar schon drei Jahre nach ihrem Kennenlernen heiraten, auch wenn sie gerade mal 19 war. „Auch mein Vater ist zur Hochzeit gekommen, obwohl er dagegen war“, erinnert sich die heute 79-Jährige. Nach der Hochzeit geht es für Eberhard Wichmann allerdings erst mal mit der Bundeswehr nach Warburg. „Ich war sehr traurig, als mein Mann die ersten Monate nach der Hochzeit weg war und bin ihn jedes Wochenende besuchen gefahren“, so Marlen Wichmann. Leichter wird es für die gelernte Friseurin erst, als Eberhard Wichmann in Köln stationiert wird. Nach einem Jahr bekommen die Eheleute ihre erste Tochter, später folgen zwei weitere Töchter.

Dass sie nun schon ihren 60. Hochzeitstag feiern, kann das Paar kaum begreifen. Ihre Diamanthochzeit feierten sie bereits vor mit einer Kreuzfahrt – von Hamburg aus ging es zu den kanarischen Inseln. Das sei ein „Highlight“ gewesen, sagen sie, denn Kreuzfahrten sind ihre gemeinsame Leidenschaft. „Wir mögen das ganze Ambiente auf dem Schiff sehr, die Ausflüge, dass Schiff und neue Städte zu erkunden, neue Menschen kennenzulernen, dort sind schon sehr viele Freundschaften entstanden“, so das Paar.

Das Geheimnis einer 60-jährigen Ehe sei nicht aufzugeben, zu verzeihen und an sich zu arbeiten, sagen die beiden. Marlen und Eberhard Wichmann sind beide Scheidungskinder und wussten von Anfang an: Sie möchten, dass diese Ehe hält. „Als Scheidungskind wurde ich hin- und hergeschickt, ich war nirgendwo zuhause und dasselbe hat mein Mann erlebt“, schildert Marlen Wichmann, „deswegen haben wir uns von Anfang an geschworen: Es soll nicht so sein, wie bei unseren Eltern.“ Und dieses Versprechen hat das Jubelpaar gehalten, denn auch 60 Jahre später halten sie noch fest zusammen. Und dann verrät Eberhard Wichmann noch ein kleines Geheimnis: „Die Liebe vergeht nicht. Ich glaube, sie könnte mich rausschmeißen und ich würde anschließend wiederkommen.“