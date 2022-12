Festnahme in Burscheid Einbrecher saß an der Bushaltestelle an der Luisenstraße

Burscheid – Auf eigene Faust hat ein Bewohner der Luisenstraße einen Einbrecher entlarvt und dafür gesorgt, dass er jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Der Hausbesitzer hat den Mann, der bei ihm eingebrochen hatte, auf der Straße wiedererkannt und der Polizei gemeldet, die den Täter am Mittwoch festnehmen konnte.

Den Einbruch in sein Einfamilienhaus stellte der Burscheider fest, nachdem er am Montag aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Es war ein Fenster eingeschlagen und von außen geöffnet, aber offenbar nichts gestohlen worden. Möglicherweise ist der Täter gestört worden.

40-jähriger Täter ist ohne festen Wohnsitz

Da am Haus eine Videoüberwachung installiert ist, kontrollierte der Eigentümer die Aufnahmen und entdeckte ein Foto, auf dem der Einbrecher deutlich zu sehen war. Zwei Tage später sah er genau diesen Mann an einer Bushaltestelle gegenüber seines Hauses an der Luisenstraße sitzen.

Anhand der Bekleidung und der äußeren Erscheinung des Mannes erkannte er ihn eindeutig wieder und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen ihn an Ort und Stelle fest. Wie die Ermittlungen ergaben, handelt es sich um einen 40-Jährigen, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist. Er war geständig und räumte die Tat ein. Der Einbruch soll ihm zudem durch die intensive Spurensicherung nachgewiesen werden. Er wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. (hgb)