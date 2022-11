Kirchen und Wohlfahrt Hilfe von Glaubensimpuls bis Gassigehen

Pfarrer Michael Eichinger aus Leichlingen wandte sich am Sonntag in einer Andacht über das Internet an die Gemeinde.

Burscheid/Leichlingen – Im „Gedankenkarussell und Kopfkino“ loszulassen, darin sieht Pfarrer Traugott Schuller eine der wichtigsten Übungen für die kommende Zeit. „Panik hat uns noch nie weitergebracht“, erklärte der Seelsorger im Gottesdienst der Stephanusgemeinde Hilgen-Neuenhaus, der kleinen lutherischen Gemeinde an der Wermelskirchener Stadtgrenze, gestern per YouTube-Video live im Internet.

Bücher lesen, Filme schauen

Pfarrer Michael Eichinger aus der katholischen Gemeinde Sankt Johannes Baptist und Heinrich in Leichlingen sendete ebenfalls ein Video seiner Andacht. „Versuchen Sie möglichst, anderen und sich selbst eine Freude zu machen“, lautete Eichingers Aufforderung. Zum Beispiel durch aufbauende Anrufe, Briefe, ein gutes Buch oder einen schönen Film.

Eichinger berichtete von Gemeindegliedern, die Tränen in den Augen hatten, als am Samstag vorletzter Woche der vorerst letzte öffentliche Gottesdienst gefeiert wurde. Ihr Kommentar: „Jetzt wird uns auch das genommen, was wir nun so sehr brauchen.“

Kerzen in den Fenstern

Täglich um 19.30 Uhr läuten in Leichlingen nun die Glocken, ein Zeichen der Ökumene: „Diese Aktion ist ein Zeichen dafür, dass wir trotz der Absage der Gottesdienste miteinander im Gebet verbunden bleiben und durch das Anzünden einer Kerze im Fenster ein Zeichen der Hoffnung setzten“, erklärt die Evangelische Kirche Leichlingen.

ASB bietet Einkaufservice an

Die Corona-Krise stellt alle Bürger im Rheinisch Bergischen Kreis vor viele Herausforderungen. Viele alte und kranke Menschen sind auf die Hilfe ihrer Angehörigen oder Nachbarn angewiesen oder müssen selbst ihre Einkäufe tätigen. „Doch viele, die sich um andere Menschen kümmern, gehören selbst zur Risikogruppe in Bezug auf das Coronavirus oder können ihre Angehörigen zurzeit nicht besuchen“, erklärt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Bergisch Land.

Deshalb bietet der ASB Bergisch Land einen Einkaufsservice an. Diesen können Menschen, die zur Risikogruppe gehören, einmal pro Woche in Anspruch nehmen. Um das Ansteckungs- und Übertragungsrisiko für die Mitarbeiter zu reduzieren, werden die Einkäufe morgens gebündelt getätigt und dann anschließend ausgefahren, sodass bis zum Mittag jeder seinen Einkauf entgegennehmen kann. „Wir möchten denjenigen helfen, die aufgrund der derzeitigen Situation in eine Notlage kommen, weil sie ihre Einkäufe nicht privat organisieren können, oder keinen Anspruch auf Pflegeleistungen haben“, so die Geschäftsführerin des ASB, Anne Paweldyk.

Um den Service möglichst vielen Menschen anbieten zu können und solidarisch zu handeln, sollten sich die Einkäufe möglichst auf die Grundversorgung beschränken. Für den Einkaufsservice steht der ASB montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr zur Anmeldung und Informationen zur Verfügung. Ansprechpartnerin ist Angela Terlinden in Burscheid (☎ 02174 / 6 01 77).

Brot für die Tafelkunden in Hilgen

„Während der Corona-Krise müssen wir alle noch mehr Verantwortung übernehmen“, sagt der Hilgener Bäcker Richard Kretzer. Und da die Burscheider Tafel bis voraussichtlich Dienstag, 21. April, ihren Laden geschlossen hat, bietet Kretzer an, dass die Tafelkunden mittwochs und freitags „in unser Hauptgeschäft in Hilgen an Kölner Straße 50 kommen können. Nach kurzem Check des Tafelausweises werden wir die Kunden mit Backwaren versorgen.“ Die dafür vorgesehenen Öffnungszeiten sind mittwochs und freitags 6 Uhr bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

Fußballer der TGH bieten Hilfe auch für Alleinerziehende an

Klaus Nierhoff weist auf eine Aktion der Fußballabteilung der Turngemeinde Hilgen hin. Sie schließt sich der Kölner Somigo Coronahilfe an und bietet der Generation 60 Plus sowie Menschen mit Grunderkrankungen und geschwächtem Immunsystem, Alltagshelden wie Ärzten, Alleinerziehenden oder Pflegenden vor Ort an, Einkäufe sowie Apotheken- und Postgänge zu erledigen, mit dem Hund Gassi zu gehen, ein offenes Ohr für weitere Anliegen zu schenken. Die Aktion ist täglich zwischen 8 und 19 Uhr telefonisch erreichbar sucht Mitstreiter: Somigo Coronahilfe, ☎ 0221/ 29279170. „Ich finde es einfach nur toll wie sich hier junge Menschen Gedanken machen und sich engagieren“, freut sich Nierhoff.

