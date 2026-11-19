Die Situation in Burscheid ist besonders – und besonders unglücklich: Die aus der kirchlichen Finanznot geborene Idee, an der einzigen weiterführenden Schule der Stadt Elternbeiträge einzuführen, setzt die Erziehungsberechtigten unter Druck. Natürlich: Die Abgaben sind freiwillig und anonym, es gibt keine Vorgaben, aber Orientierungswerte. Die sind durchaus happig: 210 Euro im Monat als Maximum für ein Kind, das werden sich nicht allzu viele leisten können oder wollen.

Thomas Käding Redakteur in Leverkusen, kümmert sich dort um Wirtschaft, kommunale Finanzen, das politische Geschehen und alles, was sonst noch interessant ist. Studienabschluss in Politischer Wissenschaft, Sozial- ... mehr

Zwar wirkt die Beitragsspanne weit und beginnt schon bei 30 Euro im Monat. Die Evangelische Landeskirche kommuniziert aber auch, dass im Durchschnitt 120 Euro im Monat pro Schülerin oder Schüler an Beiträgen gebraucht werden, um den Betrieb der Johannes-Löh-Gesamtschule auch in Zukunft abzusichern.

Die Beiträge wären weniger bitter, wenn Eltern in Burscheid eine Alternative hätten. Haben sie aber nicht. Die Stadt betreibt nur drei Grundschulen. Ab der fünften Klasse gibt es nur eine Bildungseinrichtung in der Stadt, eben die von der evangelischen Kirche getragene Johannes-Löh-Gesamtschule.

Wer also dem Druck, in Zukunft faktisch Schulgeld – und das bis zu neun Jahre lang – zu bezahlen, entkommen will, muss seine Kinder in eine der Nachbarstädte schicken. Zahlen oder Fahren, das ist keine gute Wahl.