Ellas, ein Mädchen aus einer fernen Welt namens Ploptropia, ist schon lange eine Figur, die das Burscheider Jugendzentrum Megafon begleitet. Die Idee entstand vor vielen Jahren als Hörspiel, später kam ein Kinderbuch und ein Musical um das ausserirdische Mädchen. Am Wochenende vom 21. bis zum 22. November kam eine zweite Auflage des Musicals auf die Bühne.

Das Musical begleitet Ellas, die tausende Jahre nach unserer Zeit lebt und die Menschheit vor ihrem Untergang warnen will. Gemeinsam mit ihren Freundinnen, die vom theoretischen Geschichtsunterricht gelangweilt sind, entschied sich Ellas mit ihrer Zeitmaschine durch die Zeit zu reisen, um einen echten Eindruck von der Zeit zu bekommen.

Eine Reise durch hundert Jahre Geschichte

Durch (fast) hundert Jahre Geschichte Deutschlands reisen die Freundinnen und erleben das Leid und Leben der Menschen hautnah mit. In den Kriegsjahren sehen sie, welche Zerstörung Krieg anrichtet. Im wirtschaftlichen Wiederaufbau erleben sie, wie Gastarbeiter das Land prägen und wie Vielfalt eine Gesellschaft stärkt. Danach führt ihre Reise in die Zeit der Hippie-Bewegung und zu vielen weiteren Umbrüchen. Ella treibt dabei der Wunsch an, die Menschheit zu retten: „Ich glaube fest daran, dass man eure Heimat retten kann. Dafür müssen wir mehr davon erfahren.“, sagt das außerirdische Mädchen. Am Ende zeigt Ella zudem, wohin es führt, wenn die Menschen so weitermachen wie bisher.

Am Ende spricht der Mond zu den Zuschauern: „Wir können das Geschehene nicht ändern, aber wir dürfen es nicht vergessen.“ Denn wenn die Geschichte in Vergessenheit gerate, sei sie dazu verdammt, sich zu wiederholen, mahnt der Mond.

Mit viel Engagement und Kreativität bringen die Kinder und Jugendlichen des Jugendzentrums Megafon „Ellas – Eine Reise durch die Zeit“ auf die Bühne. Copyright: Semih Kaya

Appell aus der Geschichte zu lernen

Abschließend zeigt Ellas die Welt in der Zukunft, ohne jede Menschenseele. Die Freundinnen sind erstaunt über das Ende der Menschheit und wollen es um jeden Preis verhindern. Dort appellieren die Kinder und Jugendlichen an das Publikum: „Heile unsere Erde für die Kinder, die sie erben.“ Auch Ellas betont, dass Vielfalt, Schönheit und Menschlichkeit die Menschen ausmachten. Diese Werte sollen die Erde zu einem besseren Ort machen, so die Außerirdische.

Die Kinder und Jugendlichen des Jugendzentrums Megafon nehmen das Publikum mit „Ellas – Eine Reise durch die Zeit“ nicht nur auf eine unterhaltsame und musikalische Zeitreise mit. Sie regen zugleich dazu an, die vergangenen hundert Jahre Menschheitsgeschichte zu reflektieren und sich kritisch mit den Ereignissen auseinanderzusetzen. Dabei verbinden sie ihre Rückschau mit einem eindringlichen Appell: Aus der Geschichte zu lernen, die Gegenwart aktiv mitzugestalten und eine bessere Zukunft zu schaffen, damit sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.

Die Zuschauer sind gerührt

Die Burscheiderinnen und Burscheider zeigen sich bewegt von dem Werk, das die Kinder und Jugendlichen eigenständig auf die Beine gestellt haben. Marc Munz, Leiter des Jugendzentrums Megafon, berichtet, dass bereits die Premiere am Samstag in der Hans-Hörsch-Halle ausverkauft gewesen sei. Giovanna Lombardo hat das Projekt mitgeleitet und die Kinder und Jugendlichen seit Januar auf die Aufführung vorbereitet – von den ersten Schauspielerfahrungen bis hin zu den intensiven Proben. Besonders beeindruckt sie, wie viel die jungen Beteiligten selbst gestaltet haben: „Alles, was man auf der Bühne sieht, wurde von Kindern und Jugendlichen gemacht“, erklärt sie. Das reiche vom Skript bis hin zur Bühnengestaltung.

Eine besondere Rolle übernimmt Julia Gauch: Die Jugendliche spielt die Hauptfigur Ellas. Bühnenerfahrung sammelte sie bereits vor drei Jahren beim ersten Musical des Jugendzentrums, damals allerdings noch in einer anderen Rolle. Die gute Gemeinschaft und die Aufregung vor den Aufführungen haben sie dazu bewegt, erneut mitzumachen. Ihre Figur beschreibt Julia als einfühlsam und neugierig. Besonders reizt sie die Möglichkeit, auf der Bühne unterschiedliche Gefühle auszudrücken – gerade auch mit Blick auf die schwierigen und tragischen Kapitel der Geschichte.