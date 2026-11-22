Kinder lieben es, Wissenschaftler betonen die Bedeutung. Und doch sagt Blanka Bancer, , stellvertretende Leitung der Kindertagesstätte am Henkelmännchenplatz: „Das Vorlesen kommt im Alltag häufig zu kurz.“

Aber nicht am bundesweiten Vorlesetag. Zu diesem Anlass veranstaltete die Blue Marble Health Foundation in Zusammenarbeit mit der pronova BKK eine Vorleseaktion in der Opladen Kita.

Planetare Gesundheit lautet das Stichwort der Blue Marble Health Foundation und somit das Thema der Vorleseaktion in Opladen. Darunter versteht man, dass die menschliche Gesundheit untrennbar mit dem Gesundheitszustand der Erde verknüpft ist. „Dies ist in vielen Bereichen der Fall, zum Beispiel beim Thema Ernährung: Eine eher pflanzenbasierte Ernährung ist sowohl gesund für den Menschen als auch schonend für den Planeten, da weniger Treibhausgase ausgestoßen werden“, erklärt Lars Wassenaar.

Pixibuch mit Superheldin und Gemüsegarten

Wassenaar gründete vor vier Jahren die Blue Marble Health Foundation mit dem Ziel, Kindern die Verbindung zwischen der eigenen Gesundheit und der des Planeten spielerisch zu vermitteln. Mit den Jahren konnte er sich die Unterstützung einiger gesetzlicher Krankenversicherungen sichern, da diese den Auftrag haben, die Gesundheit von Menschen in ihren Lebenswelten zu fördern.

Um jungen Kindern im Kita- und Grundschulalter das Thema spielerisch näherzubringen, entwickelte die Foundation Geschichten um eine Superheldin namens Blue. Das Pixibuch „Blue & Mavi – die Sache mit dem Supergarten“ erschien Anfang des Jahres im Carlsen Verlag. In dem Buch legen Blue und ihr Bruder Mavi einen Gemüsegarten an und lernen, welche Lebensmittel gesund und regional sind.

Die Geschichte von Blue und Mavi gibt es auch als Kamishibai, also als Erzähltheater, bei dem die wichtigsten Szenen als größere Bilder in eine Holzfassung gesteckt werden, sodass viele Kinder gleichzeitig die Geschichte sehen und hören können. In dieser Form trägt Maus-Moderatorin Jana Forkel – nach einem gemeinsamen Aufwärmtanz – den drei- bis fünfjährigen Kindern die Superheldengeschichte vor. „Habt ihr schon mal die Sendung mit der Maus geguckt? Dann kennen wir uns ja quasi schon!“, begrüßt sie die Kleinen.

Kinder für Umweltbewusstsein sensibilisieren

Jana Forkel ist Patin der gemeinnützigen Stiftung Blue Marble Foundation. „Ich finde es wichtig, Kinder schon im frühen Alter mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung zu bringen, weil sie noch nicht so festgefahren sind und motiviert, Neues zu lernen. Über die Kinder transportiert man die Themen auch in die Haushalte und zu den Erwachsenen“, sagt Forkel.

Die Kinder hören ganz gebannt der Geschichte zu und rücken immer näher an das Erzähltheater heran. Forkel bindet die Kinder mit ein, indem sie sie nach ihren Superkräften und ihrem Lieblingsobst befragt – und danach, wie man die Erde am besten sauber halten kann. „Man muss gründlich putzen!“, antwortet eines der Kinder. Nach der Geschichte gibt es einen weiteren Tanz und zum Abschluss eine kurze Yogaeinheit.

„Das war eine super Mischung an Aktivitäten. Einige der Kinder können schon sehr gut zuhören, andere werden schneller unruhig. Vorlesen hilft auch dabei, dass die Kinder ihre Konzentrationsfähigkeit stärken, bevor sie in die Schule kommen“, sagt Blanka Bancer nach der Veranstaltung.