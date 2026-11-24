Diese Gelegenheit musste genutzt werden: Am letzten Novemberwochenende ist die Berliner Horn-Professorin Sibylle Mahni mit ihrem Kammermusik-Ensemble in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Die Musik- und Orchesterschule Burscheid (MOSB) konnte die Musikerin dafür gewinnen, gemeinsam mit ihrem Trio CorDaCor am 28. November ein Konzert im Kulturforum zu geben. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Franck und Brahms. „Das zentrale Werk für unsere Besetzung ist das berühmte Horn-Trio von Johannes Brahms. Darum herum versuchen wir, ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zu gestalten, um die verschiedenen Instrumente dem Publikum näherzubringen“, sagt die Hornprofessorin, die an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin lehrt.

Internationale Auszeichnungen und musikalische Erfolge

Bei ihrer Vorgängerin, Professorin Marie-Luise Neunecker, studierte sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und schloss ihr Studium mit dem Konzertexamen ab. Während ihres Studiums war sie Stipendiatin der „Studienstiftung des deutschen Volkes“ und der „Villa Musica“. Mahni erhielt außerdem mehrfach internationale Auszeichnungen, beispielsweise beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Von 1997 bis 2016 war sie Solo-Hornistin im Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Darüber hinaus tritt sie international sowohl als Solistin als auch als Kammermusikerin auf.

Kammermusik ist Kommunikation pur, sowohl mit den Mitspielenden als auch mit dem Publikum Sibylle Mahni, Hornistin

Liebe zum Horn seit dem 14. Lebensjahr

Das Horn entdeckte Mahni schon in jungen Jahren für sich. Nachdem sie einige Jahre Klavier und Trompete gespielt hatte, nahm sie als Teil eines Blechbläserquartetts an „Jugend musiziert“ teil. In dem Quartett spielte auch ein Hornist. „Das war meine erste Berührung mit dem Instrument. Ich verliebte mich in den wunderschönen Klang und beschloss fortan, die Trompete wegzulegen und Horn zu spielen“, erinnert sie sich an ihre Anfänge im Alter von 14 Jahren. Neben ihrem solistischen Spiel und dem Unterrichten begeistert sich die Hornistin heute besonders für Kammermusik. „Kammermusik ist Kommunikation pur, sowohl mit den Mitspielenden als auch mit dem Publikum“, schwärmt Mahni.

Über ihr Trio CorDaCor, in dem sie gemeinsam mit Rinko Hama am Klavier und Laurent Albrecht Breuninger an der Violine musiziert, sagt sie: „Eine besondere Stärke unseres Trios ist das blinde nonverbale Verständnis auf der Bühne und die große Spielfreude.“ Diese Freude soll sich beim Konzert auch auf die Zuhörenden übertragen, hofft sie: „Ich wünsche mir, dass das Publikum sich auf die besondere Klangkombination der Instrumente einlässt, für kurze Zeit den Alltag vergisst und mit einem Lächeln auf dem Heimweg ist.“

Musikalische Impulse für Nachwuchs und ambitionierte Laien

Zusätzlich zum Konzert bietet Mahni am 27. und 28. November einen Horn-Workshop an, der bereits ausgebucht ist. Dabei möchte sie interessierten Hornistinnen und Hornisten nach eigener Aussage musikalische Impulse für ihren weiteren instrumentalen und musikalischen Weg geben sowie technische Hilfestellung leisten. Ihr Schwager, der Tubist Ulrich Haas von der MOSB, erklärt dazu: „Die Zielgruppe sind ambitionierte Laien und auch angehende Berufsmusiker, die sich Tipps holen wollen, um ihr Spiel zu verbessern. Wir planen weitere solche Workshops, um Burscheid zu einem Exzellenzstandort in Sachen Musik zu machen.“ Auch das Konzert sei Teil dieser Vision. Schließlich könnten Gastspiele renommierter Musikerinnen und Musiker dazu beitragen, dass sich örtliche Laienmusiker ein Beispiel nehmen.

CorDaCor tritt am 28. November um 19.30 Uhr im Kulturforum auf. Der Eintritt kostet 25 Euro. Karten gibt es auf der Homepage von Bergisch-Live. www.bergisch-live.de