Technische Werke Arbeit am Kanal in Burscheid beginnt

Burscheid – Am ersten Arbeitstag im neuen Jahr beginnen die Technischen Werke Burscheid (TWB) mit den Kanalbauarbeiten an der Montanusstraße. Außerdem beginnen am Montag, 4. Januar, dort die Arbeiten an den Versorgungsleitungen.

Einschränkungen im Straßenverkehr

Wie die Verwaltung mitteilt, wurde die Firma Dohrmann aus Remscheid mit der Ausführung beauftragt. Während der Bauzeit komme es zu Einschränkungen für den Straßenverkehr.

Im Bereich des ehemaligen Busbahnhofes queren zwei Kanalhaltungen die Montanusstraße vom Luchtenberg-Richartz-Park in Richtung der Johanniter-Kindertagesstätte und der Straße Auf der Schützeneich: Eine Abwasserleitung in sechs Meter Tiefe übernimmt zurzeit die Abwässer aus der Haupt- und Montanusstraße.

Parkplätze am Park gesperrt

Eine zweite, elf Meter tief liegende Abwasserleitung, übernimmt die Entwässerung der Gebäuderückseiten der Oberen Hauptstraße, des Luchtenberg-Richartz-Parks und mehrerer Häuser in der Montanusstraße.

Während der Bauzeit wird ein Zweirichtungsverkehr über den ehemaligen Busbahnhof aufrecht gehalten. Dabei werden die Parkplätze zwischen dem alten Busbahnhof und dem Park für die gesamte Bauzeit gesperrt. Die Haltstelle des Bürgerbusses wird an die Sperrung angepasst und verlegt.

In einem zweiten Bauabschnitt, welchen die Stadt für das Jahr 2021/2022 plant, steht eine

Städtebauliches Handlungskonzept

Kanalaufweitung innerhalb der Montanusstraße auf dem Plan. Und zwar im Bereich vom ehemaligen Busbahnhof in Richtung Ewald-Sträßer-Weg. Das erfolgt laut Stadtverwaltung im Rahmen des städtebaulichen Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes (IEHK). (JAN)