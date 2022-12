Technische Werke Mit der Krise häuft sich der Müll in Burscheid

Burscheid – Es gibt mehr Müll in der Corona-Krise. Wie die Burscheider Stadtverwaltung erklärt, sind die Mülleimer an öffentlichen Plätzen im Innenstadtbereich sowie auch in Hilgen und an der Radtrasse schneller voll.

Mehr Verpackungsmaterial

Wie die Mitarbeiter der Technischen Werke Burscheid (TWB) beim regelmäßigen Leeren feststellen, gibt es vermehrt Verpackungsmaterial von abgeholtem Essen oder Speiseeis, das entsprechend der Verhaltensregeln 50 Meter vom Ort der Abholung entfernt verzehrt wird. Jetzt müsse daher öfter geleert werden.

Drei Mitarbeiter unterwegs

Den neuen Erfordernissen Rechnung tragend, werden seit den Osterfeiertagen Abfallbehälter täglich geleert, auch an Wochenenden. Das betrifft laut Verwaltung den Burscheider Ortskern zwischen der Kreissparkasse und der Zufahrt zur Luisenstraße sowie in Hilgen den Bereich zwischen dem Raiffeisenplatz einschließlich des Zufahrts- und Aufenthaltsbereichs am Radweg und der Bahnhofstraße.

Das könnte Sie auch interessieren:

Burscheid Anzeige Küchenabfälle auf Friedhof entsorgt

„Während in normalen Zeiten ein TWB-Mitarbeiter für das Leeren der Behälter eingesetzt war, sind zur Sauberhaltung des Stadtbildes jetzt drei Mitarbeiter dafür unterwegs“, erklärt die Verwaltung. Erfreulich sei jedoch, dass die aufgestellten Behälter von den meisten Menschen auch genutzt würden und der Abfall darin überwiegend richtig entsorgt werde. Auf dem städtischen Friedhof wache darüber hinaus ein Mitarbeiter über die dortige Entsorgung. Entlang des Panorama-Radweges werden alle Abfallbehälter jetzt zweimal wöchentlich geleert.

Zigarettenkippem in den Ascher

Die Verwaltung appelliert an die Bürger, Zigarettenstummel nicht achtlos wegzuwerfen. Das sei ein häufiges Problem. Die Raucher, so die Bitte der Stadtverwaltung, sollten die dafür vorgesehenen Aschenaufsätze der Abfallbehälter nutzen, die in der Innenstadt sowie an Bushaltestellen stünden. Auch die geöffneten Restaurants und Imbisse hielten Ascher in ihren Außenbereichen vor, so dass öffentliche Straßen nicht verschmutzt werden müssten. Besonders ärgerlich sei es, dass Zigarettenstummel in den neuen Baumscheibengittern in der Oberen Hauptstraße landeten und nur mit zeitlichem Aufwand daraus entfernt werden könnten.

514 Abfallbehälter im Stadtgebiet

Im Stadtgebiet sind insgesamt 514 Abfallbehälter - im Innenstadtbereich und an Bushaltestellen auch mit Zigarettenaufsatz – aufgestellt. Darüber hinaus helfen insgesamt 110 Hundekotbeutel-Spender, das Entsorgen der Hinterlassenschaften der Vierbeiner unterwegs zu erleichtern. „Bitte helfen Sie alle mit, dass unsere Stadt sauber bleibt“, appelliert die Stadtverwaltung an alle Bürgerinnen und Bürger.