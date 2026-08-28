Die Flucht vor der Polizei endete für einen 29 Jahre alten Autofahrer in Burscheid. Am Donnerstagabend war der Fahrer eines Audi S5 den Polizisten gegen 20 Uhr in Köln-Ehrenfeld aufgefallen, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Die Einsatzkräfte wendeten den Streifenwagen, woraufhin der Fahrer auf das Gaspedal trat, mehrfach rote Ampeln missachtete, zum Überholen in den Gegenverkehr fuhr und seine Flucht über die Autobahnen 57 und 1 fortsetzte. Auf der Autobahn überholte er Fahrzeuge wiederholt über den Standstreifen. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte, die zwischenzeitlich den Sichtkontakt verloren hatten, bei der Verfolgung.

Auf der Bundesstraße 51 in Burscheid stoppte der Fahrer schließlich vor einer eingerichteten Polizeisperrung. Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Nach bisherigen Erkenntnissen besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis, zudem hatte der Audi keinen Versicherungsschutz. Bei dem 29‑Jährigen stellten Polizisten Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe sicher. Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an.