Normalerweise arbeitet sie im Verborgenen. Bei den Produktionen des Jungen Musicals Leverkusen (JML) sitzt die Band im Orchestergraben, trägt die Stimmen, treibt Szenen an. Bei „One Night Only“ ist das zum ersten Mal anders. Schlagzeug, Bass, zwei Keyboards, zwei Gitarren, Saxofon, Posaune und zwei Trompeten stehen mit dem Ensemble auf der Bühne des Erholungshauses. Zu den Jazztagen braucht es keine durchgehende Handlung, keine großen Kulissen und keine Rollen, die zweieinhalb Stunden lang eine Geschichte erzählen müssen. Stattdessen steht plötzlich genau das im Mittelpunkt, was bei einem Musical sonst immer auch einer Dramaturgie dient: die Musik.

Die Musik steht bei diesem Auftritt im Mittelpunkt. Copyright: Timon Brombach

Und diese Musik kann sich sehen lassen. Lennart Peters, Tim Schüttler und Silas Funcke haben für den Abend eigene Arrangements geschrieben. Und das wird kurzweilig. Groove, Klangfarbe, Solostimme und Ensemble übernehmen. Wie selbstverständlich. Mal wird es groß und soulvoll, mal funkiger, mal bleibt ein Stück näher am Musical. Dass dahinter ein Verein steht, in dem alle Beteiligten ihre Arbeit in der Freizeit leisten, erklärt die Organisationsform. Über die musikalische Qualität sagt dieses Etikett an diesem Abend nichts aus.

Musicalhits bestehen bei „One Night Only“ in Leverkusen ohne ihre Geschichten

Das ist die eigentlich spannende Versuchsanordnung von „One Night Only“. Ein Musicalsong entsteht normalerweise nicht im luftleeren Raum. Er gehört einer Figur, einem Konflikt, einer Entscheidung. Manchmal treibt er eine Handlung voran, manchmal hält er sie für einen inneren Monolog an. „One Night Only“ aus „Dreamgirls“ eröffnet das Konzert, „Hard to Say Goodbye, My Love“ aus demselben Musical bildet später die Klammer am anderen Ende. Dazwischen stehen Abba neben „Six“, Aretha Franklin neben „Shrek“, Nina Simone neben „Hercules“, und Cher und Michael Jackson neben „Sister Act“. Musical wird hier nicht als abgeschlossenes Genre behandelt, sondern als Teil jener Pop-, Soul- und Jazztraditionen, aus denen es ohnehin immer wieder geschöpft hat.

Ein bisschen Show muss auch sein. Copyright: Timon Brombach

Die Erholungshaus-Bühne strotzt vor Talent: Jeannine Engelen setzt mit dem Titelsong einen starken Auftakt und überzeugt immer wieder, Franziska Neuhaus gehört ebenfalls zu den Sängerinnen, die mit Präsenz und stimmlicher Sicherheit hängen bleiben. Trotzdem kippt der Abend nie in eine lose Abfolge von Solovorträgen. Duette, kleinere Gruppen und größere Ensembles wechseln sich ab, Stimmen werden immer wieder neu kombiniert. Dazwischen stehen eigene Songs: David Naser singt „Easy“, Sophia Brabetz „I Don’t Want to Drown“. Viel echter Herzschmerz in der Luft. So entsteht eine Revue, die ihre Vielfalt nicht daraus bezieht, möglichst viele bekannte Titel abzuhaken, sondern aus ständig wechselnden musikalischen Konstellationen. Das ist wichtig.

„Sister Act“ kommt im März ins Erholungshaus

Mit „Fabelhaft, Baby!“ und „Zeig mir den Himmel“ blickt das JML auf „Sister Act“ voraus, das im März im Erholungshaus zu sehen sein wird. Plötzlich kommen zwischen den Songs wieder kurze Sprechpassagen ins Spiel. Binnen weniger Minuten entstehen Figuren und Beziehungen, die Musik bekommt wieder eine konkrete szenische Aufgabe.

Starke Stimmen auf der Bühne. Copyright: Timon Brombach

Gerade nach den vorangegangenen Konzertnummern ist dieser Wechsel bemerkenswert deutlich zu spüren – und die Energie des Ausschnitts macht schon jetzt Lust auf die kommende Produktion. Die gelegentlichen Moderationen des ersten Vorsitzenden Marco Döhmer hätte es dagegen nicht immer gebraucht. Der Abend ist am stärksten, wenn er seiner Musik vertraut und sie einfach entfalten lässt.

Dass am Ende der Saal steht und applaudiert, passt zu einem Konzert, das vor allem durch seine Selbstverständlichkeit überzeugt. Jazztage-Chef Fabian Stiens bezeichnet das JML auf der Bühne sogar als „deutschlandweit einzigartig“. Den Superlativ muss man nicht wörtlich nehmen, die Wertschätzung dahinter schon. Bemerkenswert ist vor allem das Zusammenspiel, das diesen Abend möglich macht: Das JML bringt Ensemble, Ideen und musikalische Arbeit mit, Bayer Kultur und das Erholungshaus geben ihm eine professionelle Bühne, die Leverkusener Jazztage einen Platz in ihrem Festival. Danach werden die Spendenkörbe sichtbar gefüllt. Es braucht dafür kein großes neues Kulturkonzept. Manchmal entsteht der größte Mehrwert dort, wo vorhandene Akteure einander Raum, Vertrauen und Aufmerksamkeit geben. Wer in Leverkusen über die Kultur der Zukunft nachdenkt, sollte deshalb auch genau hinsehen, welches Glück längst da ist – und wie virtuos es funktioniert.