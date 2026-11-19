Tom Gaebel macht das American Songbook zur Gegenwart. Schwarzer Anzug, schwarze Fliege, ein Weißweinglas in der Hand: Gaebel könnte an diesem Mittwochabend im Erholungshaus leicht wie jemand wirken, der sich für zwei Stunden in eine vergangene Epoche verkleidet. Doch genau das passiert nicht. Bei seinem Programm „A Swinging Affair! The American Songbook And Beyond“ gehört diese Eleganz längst so selbstverständlich zu ihm wie das Mikrofon. Frank Sinatra, von Gaebel mehrfach als Maßstab und für ihn größter Sänger überhaupt beschworen, bleibt dabei allgegenwärtig. Aber nach mehr als zwei Jahrzehnten auf der Bühne ist die interessantere Frage nicht mehr, wie überzeugend Gaebel Sinatra nacheifert. Sondern wie viel er selbst inzwischen in dieser musikalischen Tradition steckt.

Keine radikale Neuerfindung

Das „Great American Songbook“ liefert dafür Material, das gerade deshalb weiterlebt, weil es nie einem einzelnen Interpreten gehört hat. Seine Standards wurden über Jahrzehnte immer wieder neu phrasiert, harmonisiert und mit anderen Persönlichkeiten aufgeladen. Gaebel betreibt dabei keine radikale Neuerfindung. Sein Zugriff ist klassisch, gepflegt und manchmal geradezu demonstrativ stilbewusst. Aber er besitzt die rhythmische Sicherheit, natürlich, Charme und vokale Autorität, um diese Musik nicht wie ein Museumsprogramm erscheinen zu lassen. Selbst „Quando, quando, quando“, bei dem das Publikum bereitwillig mitsingt, wirkt deshalb weniger wie ein nostalgischer Ausflug als wie ein Popsong, der zufällig schon einige Jahrzehnte überlebt hat.

Bei „Ol’ Man River“ füllt Gaebels Stimme das Erholungshaus

Am stärksten ist Gaebel aber ausgerechnet dann, wenn fast alles andere zurücktritt. Bei „Ol’ Man River“, orientiert an der großen Sinatra-Tradition des Stücks, steht er mit dem Weinglas in einer Hand nahezu unbewegt am Mikrofon. Kein großer Showeffekt ist nötig. Seine kräftige, tief grundierte Stimme zieht lange Linien durch den Saal und entwickelt jene Mischung aus Kontrolle und emotionaler Größe, die einen bekannten Standard plötzlich wieder gefährlich groß erscheinen lassen kann. Man hört, warum diese Musik Sänger über Generationen reizt: Eine gute Melodie reicht hier nicht. Atemführung, Timing und die Gewichtung einzelner Worte entscheiden darüber, ob ein Klassiker nur korrekt oder tatsächlich zwingend klingt.

Dass Gaebel dabei keineswegs nur ein Sänger vor Begleitmusikern ist, macht das Trio immer wieder deutlich. Klavier, Kontrabass und Schlagzeug bleiben im reduzierten Format deutlich exponierter als in der großen Band und bekommen entsprechend Raum. Gaebel selbst greift zwischendurch zur Posaune und setzt sich später sogar ans Schlagzeug. Solche Momente wirken nicht wie ein Beweisstück seiner Vielseitigkeit, sondern lockern eine Show auf, die ästhetisch ansonsten sehr genau weiß, wie sie aussehen möchte. Im Trio wird hörbar, dass hinter der eleganten Oberfläche Musiker stehen, die nicht bloß eine historische Klangwelt reproduzieren, sondern miteinander spielen.

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Diese Lockerheit braucht der Abend. Gaebel erzählt ausführlicher zwischen den Stücken, scherzt, bezieht sein Publikum ein und lässt die sorgfältig gepflegte Gentleman-Fassade immer wieder kontrolliert entgleisen. Spätestens bei „Ich wär’ gern wie du“ aus dem „Dschungelbuch“ ist die Distanz zum würdevoll dastehenden Sinatra-Nachfolger ohnehin dahin. Gaebel tanzt zunehmend ausgelassen, gibt Scat-artige „Schubidu“-Phrasen vor und lässt den Saal antworten. Das Publikum macht mit. Am Ende gibt es Standing Ovations – auch wenn das Erholungshaus zuvor nicht bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen ist.

Vielleicht liegt genau darin seine eigentliche Qualität. Er versucht gar nicht erst, seinen historischen Vorbildern durch Modernisierung zu entkommen. Stattdessen behandelt er deren musikalische Sprache so selbstverständlich, als müsste er sich für Swing, Smoking und ein Glas Wein im Jahr 2026 überhaupt nicht rechtfertigen. Lediglich etwas mehr Lautstärke hätte dem Trio vielleicht stellenweise gutgetan. Gaebel klingt nicht, als wolle er eine vergangene Epoche zurückholen. Er klingt, als hätte er beschlossen, dass sie nie wirklich verschwunden ist.