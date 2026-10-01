Kunst, Musik und verlängerte Einkaufszeiten: Vom 2. bis 25. Oktober findet zum 33. Mal die Aktion „Kunst in Schlebuscher Schaufenstern“ statt. 34 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Arbeiten in den Schaufenstern und Räumen von 30 Geschäften sowie im Alten Bürgermeisteramt und im Museum Freudenthaler Sensenhammer.

Auftakt mit Kunstnacht und Late-Night Shopping

Eröffnet wird die Aktion am Freitag, 2. Oktober, parallel zur 22. Kunstnacht Leverkusen. Der Startschuss fällt um 18 Uhr, die offizielle Eröffnung folgt um 18.30 Uhr im Stiftungshaus an der Bergischen Landstraße 22. An zahlreichen Ausstellungsorten sind Vernissagen geplant. Für Musik sorgen unter anderem das „Sasha Duo“ in der Fußgängerzone, die Band „Breezers“ im Museum Freudenthaler Sensenhammer und die Peter Nonn Bluesband im Alten Bürgermeisteramt. Ein besonderer Hingucker ist erneut ein Eisbildhauer, der in der Fußgängerzone live an großen Eisblöcken arbeitet. Zudem laden die Geschäfte zum „Late-Night-Shopping“ ein.

Begleitet wird die Aktion von einem Preisausschreiben. Zu gewinnen gibt es neun originale Kunstwerke sowie die Schlebuscher Foto-Wandkalender 2027. Teilnahmescheine und Programmflyer sind ab Ende September kostenlos in den teilnehmenden Geschäften erhältlich. (vl)