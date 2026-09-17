Am kommenden Freitag, 18. September, beginnt in der Innenstadt das 52. Leichlinger Stadtfest. Gefeiert wird das ganze Wochenende an der Brückenstraße, im Brückerfeld und auf der Postwiese am westlichen Wupperufer. Ausrichter des Fests ist seit 2025 „Grammoventa“, das Veranstaltungsunternehmen um Joshua Mers, das inzwischen viele Veranstaltungen im Stadtgebiet ausrichtet. Zuletzt hatten Mers und Bürgermeister Maurice Winter das neue Konzept für den Obstmarkt präsentiert. Zuvor war das Stadtfest lange Jahre von einem ehrenamtlich geführten eigenen Verein ausgerichtet worden.

Neu in diesem Jahr sind ein Riesenrad und ein Kettenkarussell, wie Joshua Mers dem „Leverkusener Anzeiger“ mitteilt. Die Attraktionen stehen an der Querspange zwischen Brückenstraße und Brückerfeld. Am Wupperufer auf der Postwiese treten auf der Sparkassen-Bühne an allen drei Festtagen Bands auf. Am Freitag um 18 Uhr das „Farbenstadtorchester“, um 20 Uhr am Samstag „Goldraker“, am Sonntag um 15 Uhr „FiveLife“ (Coverrock) und um 17 Uhr „Kaschämm“.

Auf dem Marktplatz im Brückerfeld wird es auf der SBV-Bühne ebenfalls Musik und Tanz geben: Am Freitag um 20 Uhr „The Legendary Ghetto Dance Band“, am Samstag um 15 Uhr die Tanzschule „Attitude“, um 15.45 Uhr die Tanzschule „Step Touch“, um 16.45 Uhr die ADTV-Tanzschule, um 18.30 Uhr „Hörgerät“ und um 20.15 Uhr legt DJ „Actimax“ auf. Sonntags treten erneut die Tanzschulen „Step Touch“ (12.30 Uhr) und „Attitude“ (13.30 Uhr) auf sowie um 18 Uhr die Coverband „Unart“.

Sollte das Fest für „Grammoventa“ gut laufen, will die Firma Geld „an soziale Projekte in unserer Stadt“ zurückgeben. Geöffnet ist das Stadtfest freitags von 18 bis 23.30 Uhr, samstags von 11 bis 23.30 Uhr sowie sonntags von 11 bis 21 Uhr.