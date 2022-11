Betonmauer gegen Abstürze Kirchstraße wird an der Serpentine am Samstag gesperrt

Leichlingen – Am Samstag, 10. Oktober, wird die obere Kirchstraße einen Tag lang für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Grund sind Arbeiten oberhalb der Baugrube an der Serpentine. Am Straßenrand der L 359 wird dann eine 50 Meter lange Leitwand aus Beton gebaut.

Leitplanke wie an der Autobahn

Dabei handelt es sich um eine Mauer wie man sie von der Fahrspur-Abtrennung an Autobahnbaustellen her kennt. Sie soll im Falle eines Unfalls oder Fahrfehlers verhindern, dass Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer den steilen Hang zur offenen Baugrube hinab stürzen können. Der Aufbau soll an einem Tag erledigt sein.

Wie die Untere Straßenverkehrsbehörde mitteilt, bleibt die Zufahrt bis zur Einmündung zum Wohngebiet Am Rauenbusch im Scheitelpunkt der Kurve für die Anwohner möglich. Für den übrigen Verkehr erfolgt eine Umleitung über Unterberg, Hülstrung und Bennert.