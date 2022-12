Bürgermeisterwahl Leichlingen Vorsitzende von CDU und Grünen treten gegen Steffes an

Leichlingen – Allmählich weiß Bürgermeister Frank Steffes (SPD), was auf ihn zukommt. Der amtierende Verwaltungschef, der bei der Kommunalwahl am 13. September für eine zweite Amtsperiode antritt, muss sich gegen mindestens zwei Herausforderer behaupten: Die Leichlinger Grünen haben entschieden, Jürgen Langenbucher als Spitzenkandidaten aufzustellen. Und die FDP will erneut keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, sondern Maurice Winter von der CDU unterstützen. Beide Parteien gaben ihre Erklärungen am Freitag unabhängig voneinander öffentlich bekannt.

Offiziell ist in Leichlingen noch kein Kandidat nominiert worden. Bei einer Mitgliederversammlung haben Bündnis 90/ Die Grünen am Mittwochabend in dieser Woche einstimmig beschlossen, dass sie einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt aufstellen wollen. „Das hervorragende Ergebnis bei der Bundestagswahl und die derzeitigen Umfrageergebnisse verstehen wir als Erwartung der Wählerinnen und Wähler, Verantwortung zu übernehmen. Das nehmen wir sehr ernst und wir ducken uns davor nicht weg“, erklärte Sabine Czech, Vorstandsmitglied der Leichlinger Grünen.

Ihr Vorsitzender und Ratsherr Jürgen Langenbucher, der schon bei der vergangenen Wahl 2014 angetreten ist, ist erneut bereit zu kandidieren. Der Vorstand hat den Mitgliedern des Ortsverbandes vorgeschlagen, ihn aufzustellen. Das soll im März bei einer Wahlversammlung geschehen.



Der 54-jährige Witzheldener vertritt die Grünen seit 2009 im Rat der Stadt Leichlingen. Beruflich ist er als Abteilungsleiter beim Landschaftsverband Rheinland tätig, wo er für Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung zuständig ist. Jürgen Langenbucher ist Vorsitzender des Leichlinger Ortsverbandes der Grünen und hat bereits 2014 für das Amt des Bürgermeisters kandidiert.

CDU und FDP haben in einer gemeinsamen Presse-Erklärung Schulterschluss demonstriert und von einer „starken Partnerschaft“ gesprochen. Im Stadtrat nicht immer einer Meinung, wollen sie erklärtermaßen „in Zukunft stärker zusammenarbeiten, um die Herausforderungen, vor denen Leichlingen steht, gemeinsam anzugehen sowie die Potenziale, die die Blütenstadt besitzt, zu entfalten.“



Darum unterstützen die Liberalen den CDU-Stadtverbands-Vorsitzenden Maurice Winter, dessen Kandidatur die Christdemokraten wie berichtet im Dezember bekanntgegeben hatten. Der gemeinsame Spitzen-Kandidat soll bei Aufstellungsversammlungen der beiden Parteien im Februar gekürt werden.



„Wir freuen uns, mit Maurice Winter als aktivem und kommunikativem Bürgermeisterkandidaten in den Wahlkampf zu gehen und gemeinsam mit einer starken sowie bürgernahen CDU als Partner eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft für Leichlingen gestalten zu können“, so Lothar Esser, der Vorsitzende der FDP Leichlingen.



„Die FDP steht für Verlässlichkeit und Innovationskraft. Mit ihr an unserer Seite wollen wir zusammen neue Impulse für unsere Heimat setzen“, begrüßt Winter die besiegelte Freundschaft: „Im Landtag arbeiten CDU und FDP bereits erfolgreich zusammen und wollen das nun auch hier vor Ort etablieren.“