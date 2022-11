Drei Tage Trubel Mitte September Das Leichlinger Stadtfest kehrt zurück

Leichlingen – Auf diese Nachricht haben Vereine und andere Teilnehmer, Stammgäste und Musikfreunde lange gewartet: Im Herbst steigt das Leichlinger Stadtfest wieder – nach zwei Jahren Corona-Pause, in der das größte Fest der Stadt von vielen vermisst wurde. Wie der Stadtfest-Verein, Träger des ehrenamtlich organisierten und gemeinnützigen Trubels in der Innenstadt, jetzt ankündigte, kann es 2022 wieder ausgerichtet werden.

Beginn schon am Freitag

Und für die 48. Ausgabe haben sich die Veranstalter nach eigenen Angaben „einige Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, in diesem Jahr etwas Neues zu probieren.“ Das Leichlinger Stadtfest findet an drei statt zwei Tagen statt, von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. September, und Vereinen und Organisationen werden erstmals kostenlose Plätze für Stände ohne Verkauf zur Verfügung gestellt.

Das Fest soll am Freitag um 17 Uhr beginnen und bis Sonntagabend um 18 Uhr dauern. Auf dem Brückerfeld und der Postwiese ist freitags und samstags jeweils um 23.30 Uhr Schluss. Die verkehrsberuhigte alte Brückenstraße wird aus organisatorischen Gründen am Freitag noch nicht in die Festmeile einbezogen, sie wird erst am Wochenende für den Verkehr gesperrt, hier sind die Stände am Samstag ab 11 Uhr geöffnet.

Ferner besteht die Möglichkeit, dass die dort untergebrachten Vereine und Händler am Samstag bereits um 19 Uhr schließen können, was besonders für die gemeinnützigen Teilnehmer eine personelle Erleichterung darstellt.

Über die Homepage des Trägervereins können sich Bewerber ab sofort für Standplätze anmelden, was auch nur für einen Tag möglich ist. Über das Bühnenprogramm, welche Musikgruppen auftreten, ist noch nichts bekannt geworden.

www.leichlinger-stadtfest.de