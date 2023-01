Geschenke für Kinder in Leichlingen Wunschbaum als kleines Trostpflaster nach der Flut

Ehrenamtler des ASB mit Wunschbaum in Leichlingen.

Leichlingen – Fünf Monate nach der Hochwasserkatastrophe sind die Spuren der Flut in Leichlingen noch nicht überall beseitig, werden Keller getrocknet und Häuser saniert, und sind „längst noch nicht alle Wunden verheilt, insbesondere bei den Kleinsten“, sagt Marco Wehr vom Arbeiter Samariter Bund (ASB). Als kleines Trostpflaster für die betroffenen Kinder hat sich der ASB Bergisch Land gemeinsam mit der Aktion Deutschland Hilft eine Geschenke-Aktion ausgedacht.

Am dritten Advent besuchten die Sanitäter des Vereins die vom Unwetter im Juli besonders betroffenen Ortschaften Büscherhöfen und Unterberg und stellten dort einen Weihnachtsbaum auf. Er wurde zum Wunschbaum, indem Kinder Postkarten mit ihren Weihnachtswünschen in die Zweige hängen konnten. „Trotz sechs Grad und Dauerregen“, berichtet Wehr, „kamen viele Eltern mit ihren Kindern und freuten sich über diese Geste. Strahlende Augen rief nicht nur die Aussicht auf ein neues Malbuch oder ein Spielzeugauto hervor. Auch die Tüten mit den Süßigkeiten waren ein Trost in schweren Zeiten für die jungen Leichlinger.“

Kein Kind soll leer ausgehen

Der Arbeiter Samariter Bund, der seit dieser Woche auch die neue Impfstation im Leichlinger Bürgerhaus betreut, will nun versuchen, alle Wünsche zu erfüllen, die einen Wert von bis zu 30 Euro haben dürfen. „Schließlich soll kein Kind leer ausgehen“, so Mitorganisator Dennis Bracht, Leiter der ASB-Geschäftsstelle Wuppertal.

Das könnte Sie auch interessieren:

Lichterzug der Landwirte Anzeige 70 blinkende Traktoren verbreiten Freudenfunken

Grundschule Büscherhof Anzeige Glückstreffer aus Nordfriesland

Am Mittwoch, 29. Dezember, kehren die Sanitäter und ehrenamtlichen Einsatzkräfte nach Büscherhöfen und Unterberg zurück, um ihr Versprechen wahr zu machen und die Geschenke gemeinsam mit Bürgermeister Frank Steffes zu verteilen. Finanziert werden sie von der Aktion Deutschland hilft und Arche Nova, der Initiative für Menschen in Not.