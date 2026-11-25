Der Heimat-Preis 2026 zeichnet in diesem Jahr drei unterschiedliche Formen des ehrenamtlichen Engagements aus. Den ersten Platz belegt der Gemischte Chor Germania. Das Organisationsteam des Sternenzauber-Weihnachtsmarktes in Witzhelden erreicht Platz zwei, der DRK-Ortsverein Leichlingen kommt auf den dritten Platz.

Die Entscheidung fiel am Montag, 23. November, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus. Insgesamt waren zwölf Bewerbungen eingegangen. Die Stadt Leichlingen war besonders erfreut über die Vielfalt der Projekte und der beteiligten Ehrenamtlichen. Mit dem ersten Platz ist ein Preisgeld von 3000 Euro verbunden. Das Organisationsteam des Sternenzaubers erhält 1500 Euro, der DRK-Ortsverein 500 Euro. Ausgezeichnet werden Projekte aus Vereinen und Initiativen, die sich in besonderer Weise für die Stadt einsetzen.

Gemischter Chor Germania: Eine lange musikalische Tadition

Seit vielen Jahrzehnten ist der Gemischte Chor Germania Teil des Leichlinger Vereinslebens. Seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1892 zurück, seit 1941 besteht er als gemischter Chor. Neben den regelmäßigen Proben gehören Konzerte, Feste und gemeinsame Ausflüge zum Vereinsalltag. Dabei geht es nicht allein um die Musik: Über die Jahre sind Freundschaften, gemeinsame Erinnerungen und Verbindungen zwischen verschiedenen Generationen entstanden.

Gemischter Chor “Germania” Copyright: Gemischter Chor Germania

Auch bei Veranstaltungen in der Stadt ist der Chor vertreten. Zu den Auftritten zählen unter anderem das Bratapfelfest, der Obstmarkt und der Vereinstag. Seit 2023 veranstaltet der Chor außerdem Maikonzerte in der Christuskirche im Pilgerheim Weltersbach. Hinzu kommen Advents- und Weihnachtskonzerte.

Sternenzauber Witzhelden: Engagement für einen guten Zweck

Der zweite Platz geht an das Organisationsteam des Sternenzauber-Weihnachtsmarktes in Witzhelden. Seit 2018 richtet es die Veranstaltung am zweiten Adventswochenende aus. Unterstützt wird das Team von rund 250 Ehrenamtlichen, die gemeinsam den Weihnachtsmarkt gestalten. Als Veranstaltungsorte dienen die alte Dorfkirche und der Marktplatz vor dem Alten vom Berg.

In der Kirche verkaufen lokale Handwerker ihre Arbeiten, auf dem Marktplatz stehen Essen und Getränke im Mittelpunkt. Auch für Kinder wurde das Programm erweitert: Seit 2023 gibt es zusätzliche Angebote im neuen Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde und auf dem dazugehörigen Vorplatz.

DRK-Leichlingen: Das Begegnungscafé als Treffpunkt gegen Einsamkeit

Mit dem dritten Platz wird der DRK-Ortsverein Leichlingen ausgezeichnet. Sein ehrenamtlicher Einsatz umfasst seit Jahrzehnten unterschiedliche Bereiche, darunter Blutspenden, Jugendarbeit, Sanitätsdienst und Kleiderkammer.

Ein besonderes Projekt ist das Begegnungscafé im DRK-Haus. Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ bietet es Menschen unterschiedlichen Alters einen Treffpunkt. Bei Kaffee und Kuchen können Besucher miteinander ins Gespräch kommen, spielen, handarbeiten und singen. Auch Vorträge gehören zum Programm. Das Angebot soll den Austausch fördern, Menschen aus Leichlingen zusammenbringen und dazu beitragen, dass neue Kontakte und Freundschaften entstehen.

Preisverleihung am internationalen Tag des Ehrenamtes

Die offizielle Preisverleihung übernimmt Bürgermeister Maurice Winter, am Samstag 5. Dezember um 15 Uhr auf dem Witzheldener Sternenzauber. Der Termin fällt auf den internationalen Tag des Ehrenamts.

Der Heimat-Preis wird von der Stadt Leichlingen jährlich für Projekte und Initiativen vergeben, die sich in besonderer Weise für die Stadt einsetzen. Die Auszeichnung ist Teil des Landesprogramms Nordrhein-Westfalen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen macht die Vergabe des Preises möglich. Insgesamt werden 5000 Euro an die drei ausgezeichneten Organisationen verteilt. (vl)