Malerei, Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen: Die 37. jurierte Jahresausstellung im Bürgerhaus Am Hammer zeigt, wie vielfältig das künstlerische Schaffen in Leichlingen ist. Insgesamt 37 Werke von 28 Künstlerinnen und Künstlern sind vom 22. November bis zum 6. Dezember zu sehen. Eröffnet wurde die Ausstellung am Sonntag, 22. November.

31 Bilder und sechs Skulpturen sind in der Ausstellung zu sehen. Copyright: Dominik Scholz

Eine Fachjury traf die Auswahl

Die Entscheidung darüber, welche Kunstwerke ausgestellt werden, fiel am 30. September. Eine unabhängige Fachjury hatte 134 Werke von 54 Kunstschaffenden zu begutachten. Am Ende schafften es 31 Bilder und sechs Skulpturen in die Ausstellung. Zur Jury gehörten Anika Bruns, wissenschaftliche Mitarbeiterin für Skulptur und Kunst im öffentlichen Raum am Von-der-Heydt-Museum in Wuppertal, sowie die Düsseldorfer Künstlerin Judith Funke und die Wuppertaler Künstlerin Tessa Ziemssen.

Die Ausstellung wurde am Sonntag eröffnet Copyright: Dominik Scholz

Die ausgewählten Arbeiten spiegeln unterschiedliche künstlerische Handschriften wider. Mit verschiedenen Techniken und Materialien setzen sich die Künstlerinnen und Künstler sowohl mit persönlichen Themen als auch mit gesellschaftlichen Fragen auseinander.

Gemeinschaftswerk zur Kunst- und Klangmeile

Neben den Einzelarbeiten ist auch ein Gemeinschaftswerk Leichlinger Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Es entstand im Rahmen der diesjährigen Kunst- und Klangmeile. Initiiert wurde das Projekt von Yvonne Nouwen-Kanthak und Angela Graul.

Die Ausstellung im Bürgerhaus Am Hammer ist donnerstags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Unterstützt wird sie von der BELKAW und den Stadtwerken Leichlingen. (vl)