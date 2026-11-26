Die CDU-Fraktion beantragt die Prüfung verkehrssichernder Maßnahmen für die Straße Hölverscheid. Konkret regt sie an, auf dem rund 500 Meter langen Abschnitt zwischen Kuhle und Hölverscheid durchgängig Tempo 30 einzuführen. Zur Begründung nennt die CDU die besonderen Straßenverhältnisse: Die schmale Verbindungsstraße gleiche in ihrer Breite eher einem landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg. An einigen Stellen könnten sich zwei Fahrzeuge nicht begegnen, ohne dass eines auf eine der vorgesehenen Ausweichstellen ausweiche.

Zudem sei die Strecke teilweise durch Kurven, Bewuchs und Höhenunterschiede schlecht einsehbar. Fahrbahnmarkierungen gebe es nicht. Gleichzeitig werde die Straße intensiv genutzt – nicht nur von Anwohnern, die dort spazieren gehen oder mit ihren Hunden unterwegs sind. Auch Radfahrer, darunter Familien mit Kindern, wichen auf die Strecke aus, um der parallel verlaufenden Hauptstraße mit Tempo 70 zu entgehen. Darüber hinaus diene die Straße Kindern aus beiden Ortschaften als Teil ihres täglichen Schulwegs zur Bushaltestelle an der Hauptstraße.

Tempo 100 auf schmalem Verbindungsweg

Besonders kritisch sieht die CDU die derzeitige Geschwindigkeitsregelung. Während innerhalb der Ortslagen Tempo 50 beziehungsweise in Hölverscheid Tempo 30 gilt, ist auf dem rund 500 Meter langen Abschnitt zwischen den Ortseingangsschildern Kuhle und Hölverscheid außerorts grundsätzlich eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h zulässig, sofern es die Straßen- und Verkehrsverhältnisse erlauben.

Anwohner aus dem Bereich Kuhle hätten gegenüber der CDU ihre Sorge über die Verkehrssicherheit geäußert. Viele Autofahrer seien auf dem schmalen Straßenabschnitt aus ihrer Sicht deutlich zu schnell unterwegs. Insbesondere Fußgänger und Radfahrer seien gefährdet, da ihnen kein eigener geschützter Verkehrsbereich zur Verfügung stehe.

Mit ihrem Antrag wollen der CDU-Fraktionsvorsitzende Helmut Wagner und der sachkundige Bürger Pascal Hoffmann erreichen, dass die Verwaltung mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit prüft. Eine durchgängige Tempo-30-Regelung halten sie dabei für einen geeigneten Ansatz, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf der Verbindungsstraße zu erhöhen. (vl)