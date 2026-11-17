Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So oder so ähnlich endet das Theaterstück „WG Siebenstern – Waldaktivisten in action“, das die inklusive Theatergruppe „Mittendrin“ derzeit in Leichlingen und Leverkusen aufführt. Das Stück ist aber kein klassisches Märchen, sondern eine Neuinszenierung von Schneewittchen, bei der ein Klimaaktivist, der ein Waldstück retten will, in eine neunköpfige Wohngemeinschaft aufgenommen wird.

Der Künstler Erik, gespielt von Erik Körmann, ist nichtsprechender Autist und zieht mit seinem Assistenten Leif, gespielt von Leif Niklas Böhm, in eine große Wohnung am Wald. Damit sie dort nicht so einsam sind, suchen sie sich sieben Mitbewohner, die alle auf der Suche nach Gemeinschaft sind und sich auf unterschiedliche Weise in das Zusammenleben einbringen möchten.

Analogien zum Märchen Schneewittchen

Das Leben in der Wohngemeinschaft Siebenstern läuft so, wie man es sich vorstellt: mit Fußball gucken, Kochen und Diskussionen über Sauberkeit. Der Künstler Erik stellt Regeln für ein angenehmes und empathisches Miteinander auf. Es entstehen witzige Dialoge zwischen den Mitbewohnern, die alle ihre Eigenheiten haben und sich erstmal an das WG-Leben gewöhnen müssen, das aus Kompromissen besteht.

Der Wald neben der WG soll unterdessen im Auftrag von Waldbesitzer Hofmann gerodet werden. Dies will der Aktivist Michael, gespielt von Friedrich Freyenstein, verhindern und campt im Wald. Als er vertrieben wird, findet er Unterschlupf bei der WG Siebenstern. Dort ist man bestürzt, dass der Wald in Gefahr ist. Der Beschluss reift, eine Demo zu organisieren und zu versuchen, den Waldbesitzer umzustimmen.

Immer wieder gibt es Parallelen zum Märchen Schneewittchen – ob durch den neuen Spiegel in der WG, das Bettchen, in dem der Waldaktivist übernachten darf oder den Waldbesitzer als Bösewicht. So erzählt die Truppe „Mittendrin“ mit viel Witz und Herz eine Geschichte über Naturschutz, Freundschaft und Zusammenhalt.

Viel Improvisation im Enstehungsprozess

Die Theatergruppe besteht aus elf Menschen mit und ohne Behinderung. Unter der künstlerischen Leitung von Nicola Glück treffen sie sich einmal wöchentlich zur Probe im Kinder- und Jugendzentrum in Leichlingen und führen jedes Jahr ein Stück auf. Der Entstehungsprozess der Stücke ist dabei besonders: „Ich komme mit einer Idee für eine Handlung. Diese besprechen wir dann gleichberechtigt, ändern Dinge gemeinsam und improvisieren die Szenen. Wenn wir zufrieden sind, schreibe ich alles auf. Daraus entsteht das Skript“, erklärt Nicola Glück.

Dabei achte sie darauf, dass für die Gruppenmitglieder individuelle Lösungen gefunden werden, sodass jeder seine Stärken zeigen kann. So hat Friedrich größere Schwierigkeiten mit dem Sprechen als mit dem Singen – also besteht ein Großteil seines Textes aus Gesang. „Das besonders Schöne an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist, dass sie nicht so genormt sind wie andere. Sie ziehen die Schubladen aus der Kommode, schmeißen alles raus und sortieren es neu ein“, sagt Glück.

Der 18-jährige Leif ist das jüngste Mitglied der Theatergruppe. Er kommt aus Düsseldorf und verbringt vor jeder Probe zwei Stunden mit Erik, bevor sie gemeinsam zur Probe fahren. „Ich mag an der Gruppe, das die Menschen sehr offen sind und jeder seine Ideen mit einbringen kann“, sagt er. Da Erik – sowohl im Stück, als auch im echten Leben – nicht spricht, gibt er Leif auf Fragen einen Handschlag zur Antwort, der entweder Ja oder Nein bedeutet. Leif liest im Stück außerdem Texte vor, die Erik computerunterstützt geschrieben hat.

Die „Mebus Körmann Stiftung“ finanziert die Theatergruppe. Dagmar Schwanke-Körmann ist Leiterin der Stiftung und Mutter von Erik Körmann, der den WG-Gründer und Künstler spielt. „Für Erik sind die Theaterproben das Highlight der Woche. Er wird hier geachtet und aufgefangen und hat ein soziales Netz“, sagt sie.

Eröffnet wird die Vorstellung mit einem Song von dem “Duo Cantarissimo“, bestehend aus dem Witzheldener Ehepaar Sonja und Peter Schütt. „Inklusion, jeder soll dazugehören, Inklusion das ist der Menschenwürde Kern“, heißt es darin. Das Theaterstück feierte seine Premiere an 14. November im Jugendzentrum Leichlingen. Weitere Aufführungen finden am 21. November um 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Witzhelden und am 28. November um 19 Uhr im KAW Opladen statt.