Das Tageslicht hatte sich bereits zurückgezogen und die Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Leichlingen war nur spärlich beleuchtet, als Kantorin Pia Gensler die Gäste zu einem besonderen Orgelkonzert begrüßte.

Es standen an diesem Abend nicht nur die klassischen kirchlichen Stücke im Vordergrund. „Andere Länder, andere Klänge“, las das Publikum auf dem ausgegebenen Programmzettel. Studierende der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf nahm die Menschen mit auf eine Reise durch die Orgelmusik aus ganz Europa.

Für eine Stunde erfüllten die vollen, durchdringenden Klangfarben der historischen Klais-Orgel den Kirchenraum, die im Jahre 1927/28 von der renommierten Orgelbaufirma Johannes Klais Orgelbau aus Bonn fertiggestellt wurde und demnach in 2028 ihren 100. Geburtstag feiert. Mal zurückhaltend und dezent, mal so raumfüllend, dass die Schwingungen der Töne regelrecht zu spüren waren, nahm die Musik die Anwesenden mit auf ihre musikalische Reise und ließ den Alltag für diese Zeit vor der Kirchentüre zurück.

Neun Komponisten standen auf dem Programm

Joshua Mitas, der in Leichlingen geboren und aufgewachsen ist, präsentierte unter anderem Toccata prima von Georg Muffat, Versi und Canzona in d-Moll von Domenico Zipoli, SJ und die Orgelsonate Nr. 1 in c-Moll, op 27 I Präludium (Grave) von Josef Gabriel Rheinberger.

Es folgten Vorträge des aus Südkorea stammenden Gyeongcheol Shin mit Stücken von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy. Die aus Kasachstan stammende Maria Astanina präsentierte unter anderem den Cradle-Song von Harvey Grace.

Volkslieder für die Orgel

Neben den Werken der klassischen Komponisten, zeigte Mitas zusätzlich noch, dass auch die Skizzen über zwei traditionellen Volksliedern Hava nagila ( jüdisch) und I know my love (Irish) von einer Orgel klangvoll vorgetragen werden können.

Das Konzert war für die Studierenden eine Möglichkeit, ihre bereits an der Orgel erarbeiteten Fähigkeiten zu präsentieren. „Ich habe die Kantorin angesprochen, da ich auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten für uns Studierende war, vor Publikum zu spielen“, erzählte Mitas.

Gensler fand die Idee gut und machte es möglich. Dem Publikum gefiel die musikalische Reise durch Europa. „Mir hat es sehr gut gefallen“, sagte Michaela Büttgenbach. „Es ist erstaunlich, wie viele verschiedene Klangfarben erzeugt werden können und, dass die fremden Lieder so wohlklingend waren. Ich bewundere die jungen Leute und ihre Disziplin, das Instrument zu erlernen.“