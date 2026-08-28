Die Stadt Leichlingen nimmt bis zum 30. Oktober Bewerbungen für den Heimatpreis 2026 entgegen. Ausgezeichnet werden sollen Initiativen, „die sich mit ihrem Engagement besonders für die Blütenstadt eingesetzt haben“, heißt es von der Stadt.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den Preis. Der Erstplatzierte bekommt 3000 Euro, der zweite 1500 und der dritte 500 Euro. Aus allen Bewerbungen wählen die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus am 23. November die Sieger.

Für den Heimatpreis sind bestimmte Kriterien festgelegt: Das eingereichte Projekt muss einen Bezug zur Heimatgeschichte der Stadt haben, einen Beitrag zur Erhaltung von Traditionen, zur Pflege des Brauchtums und zur Erhaltung und Stärkung des lokalen sowie regionalen Erbes leisten, Leichlingen attraktiver machen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und das Stadtleben oder die Infrastruktur verbessern.

Die Stadt schreibt: „In der Bewerbung muss ein Bezug zu diesen Kriterien hergestellt werden, insbesondere auf den Beitrag zur Erhaltung von Traditionen, zur Pflege des Brauchtums und zur Erhaltung und Stärkung des lokalen sowie regionalen Erbes und zur Heimatgeschichte.“

Auf der Internetseite der Stadt ist der Bewerbungsbogen zu finden. Er kann per Mail und per Post zugesandt oder im Rathaus abgegeben werden. Ansprechpartner ist der Ehrenamtskoordinator Christopher Winter. (nip)

ehrenamt@leichlingen.de