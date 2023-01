Leichlingen – „Den ganzen Tag von Büchern umgeben“, das wollte Julia Pavlik immer sein. Nun ist dieser Wunsch in besonderer Weise in Erfüllung gegangen: Sie hat endlich ihre eigene Buchhandlung. Und das in Räumlichkeiten, die ihr schon vertraut sind. Das ehemalige Geschäft von Lisa Gilljohann steht nun unter Pavliks Führung. Die Stammkundschaft müsste die Opladenerin noch kennen, denn in der Buchhandlung im Brückerfeld verkaufte sie schon viele Bücher.

Doch für Julia Pavlik ist nicht einfach ein Traum wahr geworden, sie hat ihn sich erarbeitet. Während ihres Bachelorstudiums der Medienkulturwissenschaft in Düsseldorf und dem anschließenden Master mit Schwerpunkten in Geschichte und Literatur vertiefte sie ihre Liebe zu Büchern als Angestellte in ebenjenem Geschäft unter ihrer Vorgängerin.

Fremdenführerin in Köln

Vor sechs Jahren orientierte sich die nun 36-Jährige um und begann, als Fremdenführerin den Touristen Köln zu zeigen. Der Buchhandel hielt sie aber weiterhin in seinem Bann, ihr Onkel hat ein eigenes Geschäft in der Eifel. Dort half sie aus, wann immer es ging.

Ausgerechnet in der Lücke, die in der Tourismusbranche wegen der Pandemie entstanden war, erreichte Pavlik die Nachricht, dass Lisa Gilljohann Nachfolgende suche. Da zögerte sie nicht lange. So öffnete passend zu den allgemeinen Lockerungen nach dem Lockdown am 4. Juni auch die Buchhandlung Pavlik, mit gewohnten Regalen aber neuem Namen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Es macht sich unmittelbar ein Lächeln breit, bei denen, die das Geschäft betreten. Endlich wieder „Bücherluft schnuppern“, habe eine Kundin bloß gewollt, erinnern sich Pavlik und ihre Mitarbeiterin mitfühlend. „Die Leser sind ausgehungert“, beobachtet die neue Inhaberin. Sie hätten nicht nur Lust auf Bücher, auch auf das Verschenken. Nach der langen Zeit zu Hause, seien es für Viele nicht zuletzt die Dekoartikel, die als Aufmerksamkeit für Freunde gekauft würden. Beim Stöbern und der Beratung steht Pavlik der Kundschaft hilfsbereit zur Verfügung. Manche haben nur noch vage Beschreibungen von Büchern, die in der Zeitung empfohlen wurden, im Kopf. Dann macht sich Julia Pavlik im Internet an die Recherche und bestellt, was immer ihre Kunden und Kundinnen suchen.

Breites Interesse

Selbst sei die Buchhändlerin nach wie vor von Daniel Kehlmanns Portrait der Wissenschaftler Gauß und Humboldt in „Die Vermessung der Welt“ gefesselt. Aktuell widmet sie ihre Aufmerksamkeit dem neuen Roman „Eurotrash“ von Christian Kracht. Mit breitem Interesse und gut beobachtend kommt sie den Wünschen der Lesenden nach. Und mit ihrer bunten Vielfalt im Laden auch zuvor. Einen „Enthusiast mit einer großen Leidenschaft für Bücher“, hatte sich Lisa Gilljohann gewünscht. Vor allem durch das positive Feedback der Kundschaft wird klar: Julia Pavlik erfüllt diesen Anspruch.