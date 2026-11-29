Wie sollte gebaut werden, damit auch kommende Generationen davon profitieren? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Bürgerantrag des Leichlinger Zimmerermeisters Gerd Ribbeck. Unter dem Motto „Leichlingen baut für die Enkel“ fordert er, ökologische und ressourcenschonende Bauweisen stärker in der kommunalen Bauplanung zu verankern. Seine Motivation ist dabei auch eine sehr persönliche: „Ich möchte meinen Enkeln später einmal sagen können: Ich habe nicht nur gesehen, was schiefläuft, sondern ich habe versucht, die Regeln hier vor unserer Haustür in Leichlingen zu ändern. Mein Antrag ist ein Liebesbeweis an die nächste Generation, denn die Klimakatastrophe kommt leider viel schneller als manch einer denkt!“, mahnt der Zimmermeister.

Eine konsequente Kreislaufwirtschaft

Ein zentraler Punkt des Antrags ist es, ökologische Kriterien bei der Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen stärker zu berücksichtigen. Gerd Ribbeck möchte erreichen, dass verstärkt nachwachsende und CO₂‑speichernde Baustoffe wie Holz zum Einsatz kommen. Gleichzeitig sollen Gebäude so konstruiert werden, dass ihre Bestandteile später möglichst einfach getrennt und wiederverwendet werden können. Dahinter steht das Cradle-to-Cradle-Prinzip, zu deutsch etwa: von der Wiege zurück zur Wiege.

Es verfolgt die Idee einer konsequenten Kreislaufwirtschaft: Materialien sollen nach ihrer Nutzung nicht als Abfall enden, sondern möglichst vollständig in neue biologische oder technische Kreisläufe zurückgeführt werden. Auch schadstoffarme und recyclingfähige Baustoffe spielen dabei eine wichtige Rolle. Gerd Ribbeck schlägt vor, entsprechende Anforderungen bei geeigneten Bauvorhaben über städtebauliche Verträge zu vereinbaren.

Bei Grundstücken soll nicht nur der Preis entscheiden

Veränderungen fordert der Zimmerermeister auch bei der Vergabe städtischer Grundstücke. Künftig soll nach seiner Vorstellung grundsätzlich die Qualität des eingereichten Nutzungskonzepts im Mittelpunkt stehen – und nicht allein der erzielbare Kaufpreis. Ökologische Bauweise, Materialwahl, Energie- und Ressourceneffizienz sowie Maßnahmen zur Klimaanpassung sollen in die Bewertung einfließen. Für ökologische Kriterien sieht der Antrag eine Gewichtung von in der Regel mindestens 50 Prozent vor.

Damit nachhaltiges Bauen nicht allein vom finanziellen Spielraum einzelner Bauherren abhängt, regt Gerd Ribbeck außerdem an, ein kommunales Förderprogramm für kreislauffähige und biobasierte Baustoffe zu prüfen. Copyright: Moritz Wüst

Materialen digital dokumentieren

Eine weitere Idee ist die Einführung eines digitalen Gebäuderessourcenpasses. Darin soll dokumentiert werden, welche Materialien und Rohstoffe beim Bau eines Gebäudes verwendet wurden. Das könnte bei späteren Umbauten, Sanierungen oder einem Rückbau von Vorteil sein. Denn wenn bekannt ist, welche Materialien verbaut wurden, lassen sich diese leichter wiederverwenden oder dem Recycling zuführen. Gerd Ribbeck schlägt vor, den Gebäuderessourcenpass zunächst zu testen.

„Das erfordert am Anfang vielleicht etwas mehr Planung und Mut zu neuen Wegen. Aber am Ende gewinnt der Bauherr ein gesünderes Wohnklima für sich selbst und ein Haus, dessen Materialien auch in 50 oder 200 Jahren noch einen Wert haben, statt hohe Abrisskosten zu verursachen. Ich wünsche mir, dass die Stadt Leichlingen hier durch Beratung und klare Standards den Rahmen schafft, damit nachhaltiges Bauen zum Standard und nicht zum Luxusgut wird“.

Förderung und Beratung für Bauherren

Damit nachhaltiges Bauen nicht allein vom finanziellen Spielraum einzelner Bauherren abhängt, regt Gerd Ribbeck außerdem an, ein kommunales Förderprogramm für kreislauffähige und biobasierte Baustoffe zu prüfen. Auch die bestehenden Beratungsangebote für Bauherren sollen nach seiner Vorstellung ausgebaut werden. Als mögliche Baustoffe nennt der Antrag neben Holz unter anderem Lehm, Kalk, Hanf, Stroh, Zellulose und Seegras. Bevorzugt werden sollen außerdem Konstruktionen mit lösbaren mechanischen Verbindungen, damit einzelne Bauteile später leichter ausgetauscht oder wiederverwendet werden können.

Der Bürgerantrag berücksichtigt ausdrücklich die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ökologische Anforderungen sollen jeweils städtebaulich begründet und verhältnismäßig sein. Bereits genehmigte Vorhaben bleiben unberührt. Neue Ansätze wie der Gebäude-Ressourcenpass sollen zuerst getestet werden. „Wenn Leichlingen zum Vorreiter im Bergischen Land wird und zeigt, dass wir Verantwortung für die Ressourcen von morgen übernehmen – das wäre mein persönlicher Erfolg“, so Gerd Ribbek.