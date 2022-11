Leichlingen – Die Stadt Leichlingen hat kurzfristig das für Mittwochabend geplante zweite Bürgerforum zum Integrierten Handlungskonzept Witzhelden abgesagt. Grund ist nicht nur die Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus, sondern auch die Vermutung, dass größere Teile der interessierten Bürgerschaft aus Angst vor Ansteckung nicht an der Veranstaltung teilnehmen würden. Das Projekt könne aber nur mit einer breiten Basis und der engen und kooperativen Beteiligung der Bürger erfolgreich sein, sagt die Stadtverwaltung.



Die für das Bürgerforum vorgesehene Präsentation der geplanten Maßnahmen und Projekte wird zeitnah im städtischen Internetauftritt veröffentlicht. Außerdem werde das Bürgerforum in jedem Fall nachgeholt, sobald sich die Lage entspannt hat. Da damit in den nächsten Wochen nicht zu rechnen sei, müsse die fristgerechte Einreichung eines Antrags für die Städteförderungsmaßnahmen in Witzhelden somit voraussichtlich in das Jahr 2021 verschoben werden.



Grundsätzlich einigte sich die Stadtverwaltung darauf, alle Veranstaltungen im Stadtgebiet auf den Prüfstand zu stellen. Bei einer Größenordnung ab 1000 Besuchern werde die Veranstaltung wie vom Land vorgegeben direkt abgesagt, bei kleineren Veranstaltungen werden die Risikofaktoren überprüft. Etwa: Sitzt man dort eng zusammen oder kommt kaum frische Luft in den Raum.